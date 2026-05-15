中職／去年落後11場→今年落後1場 魔力藍看悍將哪裡不一樣

去年上半季打完前30場，富邦悍將隊與龍頭勝差已經達到11場，早早退出爭冠行列，今年展現不同以往的競爭力，洋投魔力藍談團隊此刻氣氛，他說：「我們都相信自己會贏。」

悍將今天由洋投魔力藍7局僅失1分、狂賞10K好投帶領，以3：1險勝台鋼雄鷹隊，在這波本季最長的4連勝衝刺之下，上半季前30場打完握有17勝13敗，落後排名第一的味全龍隊只有1場勝差。

魔力藍表示，今年是新的一年，男孩們都很努力，每天都充滿能量、專注在比賽中，希望能朝成功邁進，「選手們都很有自信，也都相信彼此。」他說全隊的打擊、守備、投球都是一條心，在這樣的基礎上去努力，每天都相信自己能贏。

魔力藍此役前6局僅被雄鷹打線敲出1安打，為王博玄第3局突襲短打跑出內野安打，陳世嘉執行短打點成小飛球，捕手接殺後傳一壘完成雙殺守備，魔力藍投完前6局僅面對「最低消費」18人次，直到第七局才因保送曾昱磬、吳念庭敲二壘打丟掉唯一分數。

魔力藍稱讚捕手戴培峰引導了一場好比賽，「我們在昨天和今天都有討論，有很好的賽前策略，我也相信培峰，他知道我哪個球種比較好，中間有幾顆比較失投，但盡力把自己調整好完成這場比賽。」