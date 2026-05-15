中職／劉峻緯關鍵代打當英雄 龍隊3：1打退桃猿止敗

味全龍隊吞下3連敗後回到主場，今天對戰樂天桃猿隊，先打下領先卻被追平，直到8局下靠著劉俊緯代打建功，滿壘時揮出2分打點二壘打，替龍隊以3：1敲回勝利，成功止敗，並保住聯盟龍頭位置。

面對猿隊先發投手麥斯威尼，3局上龍隊林辰勳、林孝程連續兩棒選到四壞球保送，郭天信犧牲觸擊將隊友送上二、三壘，接著曾聖安擊出二壘滾地球，先替龍隊打下1：0領先。

猿隊打線前5局面對「前隊友」魔神龍敲出4支零星安打，沒能攻下分數，直到6局上才有所突破，2出局後林泓育跑出內野安打，接著劉子杰、林承飛都補上安打，林泓育從二壘奔回本壘攻下追平分，猿隊靠連敲3支安打的串連，將戰局扳成1：1平手。

麥斯威尼投完7局退場，但猿隊牛棚沒能守住局面，8局上蘇俊璋登板，龍隊郭天信先敲安打，2出局後劉基鴻擊出直擊投手小腿的強襲球形成內野安打，猿隊換上王志煊登板又投出保送，滿壘時龍隊換上劉俊緯代打，面對桃猿單局第3任投手賴胤豪，敲出左外野二壘打送回2分，一棒突破雙方平手僵局，打下勝利打點，並獲選單場MVP。

魔神龍今天首度迎戰前東家，主投6局用103球，被揮出7支安打，失1分，無關勝敗，之後由李超、林子昱、林鋅杰、陳冠偉依序登板，合力守住勝利。

猿隊麥斯威尼開季前4場出賽表現雖不盡理想，但近兩場出賽都繳出優質先發，前役先發7局失1分吞敗，今天則是主投7局用106球，僅被敲4支安打，送出3次三振，失1分，無關勝敗。