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中職／悍將打完30場只落後龍頭1場 球團史僅次2020下半季
富邦悍將隊今天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，在上半季前30場取得17勝13敗佳績，落後龍頭味全龍隊僅1場勝差，這是球團史在半季打完30場時落後的第二小差距，僅次於2020年下半季。
悍將過去打完半季第30場比賽時，與龍頭最小差距為2020年下半季的0.5場，而該半季打到第60場比賽也是球團史距離季冠軍最近的一次，且是握有主動權的一方，10月23日只要自己擊敗統一獅隊就能奪冠，洋投索沙已繳出8局失2分（無責失）好投，但不敵猛威爾9局完封，最終以0：2輸球，確定藍色彩帶只能封存。
值得注意的是，悍將2020年下半季前30場為15勝15敗，今年上半季前30場戰績更勝當時，在季冠軍爭霸中仍處於有利集團，衝刺球團史首座季冠軍。
富邦悍將球團史半季已賽30場時與龍頭勝差
球季 勝差 時任教頭
2017上 10.5場 葉君璋
2017下 5.5場 葉君璋
2018上 6場 葉君璋
2018下 4場 陳連宏
2019上 3場 陳連宏
2019下 1.5場 陳連宏
2020上 5場 洪一中
2020下 0.5場 洪一中
2021上 2.5場 洪一中
2021下 5.5場 洪一中
2022上 13.5場 丘昌榮
2022下 5.5場 丘昌榮
2023上 4場 丘昌榮
2023下 2場 丘昌榮
2024上 7.5場 陳金鋒
2024下 6場 陳金鋒
2025上 11場 陳金鋒
2025下 7場 陳金鋒
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