中職／悍將打完30場只落後龍頭1場 球團史僅次2020下半季

富邦悍將隊今天以3：1擊敗台鋼雄鷹隊，在上半季前30場取得17勝13敗佳績，落後龍頭味全龍隊僅1場勝差，這是球團史在半季打完30場時落後的第二小差距，僅次於2020年下半季。

悍將過去打完半季第30場比賽時，與龍頭最小差距為2020年下半季的0.5場，而該半季打到第60場比賽也是球團史距離季冠軍最近的一次，且是握有主動權的一方，10月23日只要自己擊敗統一獅隊就能奪冠，洋投索沙已繳出8局失2分（無責失）好投，但不敵猛威爾9局完封，最終以0：2輸球，確定藍色彩帶只能封存。

值得注意的是，悍將2020年下半季前30場為15勝15敗，今年上半季前30場戰績更勝當時，在季冠軍爭霸中仍處於有利集團，衝刺球團史首座季冠軍。