中職／悍將爭冠來真的！上半季跑完半程仍在領先集團 狂拉4連勝

中職上半季賽場跑完半圈，富邦悍將隊仍在領先集團，今天由洋投魔力藍7局僅失1分、狂賞10K好投帶領，以3：1險勝台鋼雄鷹隊。悍將在這波本季最長的4連勝衝刺之下，上半季前30場打完握有17勝13敗佳績。

魔力藍前6局僅被雄鷹打線敲出1安打，為王博玄第3局突襲短打跑出內野安打，陳世嘉執行短打點成小飛球，捕手接殺後傳一壘完成雙殺守備，魔力藍投完前6局僅面對「最低消費」18人次。

雄鷹直到第七局曾昱磬選到保送，吳念庭補上二壘打，終於突破魔力藍，在他7局投球任內僅出現2安打、攻下1分。

面對艾速特，悍將首局就靠張育成二壘打、范國宸一壘打串連先馳得點，第四局范國宸安打開路，趁童堉誠安打加艾速特暴投跑回悍將第2分。悍將第八局面對雄鷹牛棚再搶下保險分，擴大為3：1領先。

曾峻岳九局上登板把關2分領先，前兩棒陳文杰、曾昱磬都敲安打，先K掉吳念庭、魔鷹，再以一壘方向滾地球解決王柏融，驚險渡過危機。

雄鷹先發投手艾速特最終也有7局僅失2分、9K優質內容，在這場投手戰中承擔敗投。