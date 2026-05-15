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韓職／王彥程5局飆8K壓制聯盟龍頭KT巫師 收下本季第4勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
王彥程。圖／悍創運動經紀提供
王彥程。圖／悍創運動經紀提供

韓華鷹隊25歲台灣左投王彥程今天客場登板，出戰聯盟戰績第一的KT巫師隊，先發5局失2分，送出生涯單場新高的8次三振，最快球速也飆到150公里，在球隊領先時退場，最終韓華鷹隊以5：3勝出，王彥程收下本季第4勝。

王彥程本季第9場出賽、首度對決KT巫師，首局雖被敲長打，但也有精彩的守備美技演出，沒有失分，但在2局下投出2次四壞球保送，接著被KT巫師第9棒李康政擊出安打失1分。

韓華打線在4局上靠文賢彬砲轟高永表，敲出一發超前比數的2分砲，韓華取得2：1領先。

王彥程接著在4局下遇上亂流，保送首名打者後，讓下一棒擊出三壘方向滾地球，隊友雙殺不成還在傳一壘時發生暴傳，形成1出局二壘有人，接著王彥程又被李康政敲安打失分，讓對手追成平手，但他隨後化解滿壘危機，沒讓傷害擴大。

韓華打線在5局上再添1分超前比數，王彥程在領先局面續投5局下，製造3上3下，之後退場休息，結束此戰投球任務。而韓華打線在8局上靠洋砲佩拉薩（Yonathan Perlaza）的2分砲拉開差距，最終順利收下勝利，守住王彥程的勝投。

今天王彥程先發5局，用97球，被揮出5支安打，失2分，有4次保送，單場送出8K寫下個人韓職單場新高，最快球速飆到150公里，拿下本季第4勝。

本季王彥程合計出賽9場，共投49.1局，拿下4勝2敗，防禦率2.74。

至於同場先發的高永表，為2024年世界12強賽及今年經典賽南韓隊國手，今天主投7局用98球，被揮出5支安打，沒有投出保送，送出10次三振，失3分，吞下本季第4敗。

韓職 王彥程

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