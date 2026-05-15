中職／宋柏翰上周敲生涯首轟 哥哥宋嘉翔卻問「怎麼只打1支安打？」

台鋼雄鷹20歲新秀宋柏翰上周寫下「生涯首安＝首轟」的成就，他的哥哥、樂天桃猿隊捕手宋嘉翔當天也在比賽中就得知消息，直呼不會意外，宋嘉翔也透露，賽後有傳訊息給弟弟，「我跟他說，你怎麼只打1支安打而已？」

宋柏翰在本月6日升上一軍，但沒有主動通知哥哥，宋嘉翔表示，自己是看到弟弟發的IG動態才得知，「我問他說你上一軍了喔？他說對啊。」

而接著宋柏翰在8日對上中信兄弟之戰擔任先發一壘手、第8棒，4局上從洋投勝騎士手中敲出右外野2分全壘打，生涯首安、首轟一併出爐，那也是他單場唯一安打，以4支1作收。

當天宋嘉翔在桃園球場對戰統一獅隊，他透露，比賽中就有人來告知他弟弟開轟的消息，賽後他也傳訊息給弟弟，卻是問他怎麼只打1支安打，「他打全壘打就代表他狀況不錯，所以我說怎麼只打1支，應該多打幾支，但那支（全壘打）真的打滿好的。」

宋嘉翔指出，兄弟倆時不太會講太多球場的事，「在不同的地方一起努力就好，但有時候看到他的狀況，會跟他講一下，像他上來第一場打不好，我有跟他說，一軍沒那麼簡單，要想怎麼樣讓自己更好，不是隨隨便便就能站在這個舞台上，一定是教練有看到你比別人好的地方。」

宋嘉翔語重心長，想告訴弟弟，能站上一軍、在職棒生存真的不是容易的事，「不是光有球技就好，球場上有很多細膩的東西，要想著怎麼讓自己變得更好。」

有趣地是，宋嘉翔講到弟弟首轟時，宋柏翰就讀穀保家商時的同學、猿隊外野手何品室融就在一旁，何品室融直呼自己的同學很厲害，也透露兩人的互動，「他（宋柏翰）跟我說，他看到我17支0，壓力就小很多了。」

宋柏翰在生涯第8打席敲出生涯首安（首轟），而何品室融則是在今年開季悶了17打數後才敲出生涯首安。