快訊

誰輸誰贏？彭博點名台灣「淪川習會輸家」 川普沉默任習近平撂狠話

從小滑手機看A片長大 Z世代男性坦言：已不知道怎麼正常談戀愛

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／宋柏翰上周敲生涯首轟 哥哥宋嘉翔卻問「怎麼只打1支安打？」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿隊捕手宋嘉翔。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊捕手宋嘉翔。記者葉姵妤／攝影

台鋼雄鷹20歲新秀宋柏翰上周寫下「生涯首安＝首轟」的成就，他的哥哥、樂天桃猿隊捕手宋嘉翔當天也在比賽中就得知消息，直呼不會意外，宋嘉翔也透露，賽後有傳訊息給弟弟，「我跟他說，你怎麼只打1支安打而已？」

宋柏翰在本月6日升上一軍，但沒有主動通知哥哥，宋嘉翔表示，自己是看到弟弟發的IG動態才得知，「我問他說你上一軍了喔？他說對啊。」 

而接著宋柏翰在8日對上中信兄弟之戰擔任先發一壘手、第8棒，4局上從洋投勝騎士手中敲出右外野2分全壘打，生涯首安、首轟一併出爐，那也是他單場唯一安打，以4支1作收。

當天宋嘉翔在桃園球場對戰統一獅隊，他透露，比賽中就有人來告知他弟弟開轟的消息，賽後他也傳訊息給弟弟，卻是問他怎麼只打1支安打，「他打全壘打就代表他狀況不錯，所以我說怎麼只打1支，應該多打幾支，但那支（全壘打）真的打滿好的。」

宋嘉翔指出，兄弟倆時不太會講太多球場的事，「在不同的地方一起努力就好，但有時候看到他的狀況，會跟他講一下，像他上來第一場打不好，我有跟他說，一軍沒那麼簡單，要想怎麼樣讓自己更好，不是隨隨便便就能站在這個舞台上，一定是教練有看到你比別人好的地方。」

宋嘉翔語重心長，想告訴弟弟，能站上一軍、在職棒生存真的不是容易的事，「不是光有球技就好，球場上有很多細膩的東西，要想著怎麼讓自己變得更好。」

有趣地是，宋嘉翔講到弟弟首轟時，宋柏翰就讀穀保家商時的同學、猿隊外野手何品室融就在一旁，何品室融直呼自己的同學很厲害，也透露兩人的互動，「他（宋柏翰）跟我說，他看到我17支0，壓力就小很多了。」

宋柏翰在生涯第8打席敲出生涯首安（首轟），而何品室融則是在今年開季悶了17打數後才敲出生涯首安。

樂天桃猿隊何品室融。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊何品室融。記者葉姵妤／攝影

台鋼雄鷹 台鋼 宋嘉翔

延伸閱讀

中職／吳念庭生涯首支再見安 台鋼3：2贏球送洪總65歲生日禮

MLB／開轟後改變「打者翔平」休兵計畫？ 羅伯茲：對球員不公平

轟出中職首支全壘打！統一獅汪俊良從地攤奮鬥站上球場

中職／黃子鵬對前東家7局0責失吞敗 猿隊3：1打退台鋼

相關新聞

日職／徐若熙二軍登板修問題 對歐力士先發5局失2分最快153公里

徐若熙下二軍進行課題訂正，今天首度出賽，面對歐力士隊二軍先發5局被敲3安打、失2分，有2次三振、3次保送，共用83球，最快球速153公里。

韓職／王彥程5局飆8K壓制聯盟龍頭KT巫師 收下本季第4勝

韓華鷹隊25歲台灣左投王彥程今天客場登板，出戰聯盟戰績第一的KT巫師隊，先發5局失2分，送出生涯單場新高的8次三振，最快球速也飆到150公里，在球隊領先時退場，最終韓華鷹隊以5：3勝出，王彥程收下本季第4勝。

中職／宋柏翰上周敲生涯首轟 哥哥宋嘉翔卻問「怎麼只打1支安打？」

台鋼雄鷹20歲新秀宋柏翰上周寫下「生涯首安＝首轟」的成就，他的哥哥、樂天桃猿隊捕手宋嘉翔當天也在比賽中就得知消息，直呼不會意外，宋嘉翔也透露，賽後有傳訊息給弟弟，「我跟他說，你怎麼只打1支安打而已？」

中職／范國宸前5局已雙安卻提早退場 球團說明：手指挫傷治療

富邦悍將隊長范國宸今天前兩打席已經雙安，六局上並未繼續上場守備，球團表示，范國宸手指挫傷，先行退場治療。

韓職／王彥程5局失2分飆速150公里 單場8K寫生涯新高

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程本季第9場登板，今天客場出賽，首度對戰KT巫師隊，與高永表同場先發，王彥程主投5局失2分送出8次三振，退場時韓華3：2領先，成勝投候選人。

中職／「想要像洋將那樣⋯⋯」 曾家輝投1休5才知洋投的厲害

樂天桃猿隊先發投手曾家輝昨天首度「投1休5」登板，面對台鋼雄鷹隊先發4局失2分，僅用70球退場，無關勝敗，他形容是「滿新鮮的體驗」，實際嘗試過後更能理解「洋將真的非常厲害」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。