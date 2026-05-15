韓職／王彥程5局失2分飆速150公里 單場8K寫生涯新高

韓職韓華鷹隊台灣左投王彥程本季第9場登板，今天客場出賽，首度對戰KT巫師隊，與高永表同場先發，王彥程主投5局失2分送出8次三振，退場時韓華3：2領先，成勝投候選人。

王彥程今天在首局雖被揮出1支二壘打，但也用1次背後接球的守備美技幫自己化解危機，沒有失分。2局下則是投出2次四壞球保送，之後被揮出安打失1分，接著投出觸身球形成滿壘，但成功K掉金相豎止血。

王彥程3局下連飆2K後再製造滾地球出局，投出3上3下。韓華打線也在4局上靠文賢彬轟出2分砲，替他超前比數，韓華2：1領先。

然而王彥程投到4局下又遇上危機，先保送首名打者，接著讓下一棒擊出三壘滾地球，但隊友想抓雙殺卻在傳一壘時發生大暴傳，形成二壘有人，2出局後王彥程被揮出安打再失1分，讓KT巫師追平比數。

5局上韓華打線再進帳1分，以3：2要回領先，王彥程續投5局下連續解決3名打者，沒有失分，投完5局後就退場休息。

王彥程此戰主投5局，用97球，被敲出5支安打，失2分，有4次保送，送出8次三振是他韓職生涯新高，最快球速飆到150公里，三度解決金賢洙，在球隊領先時退場，有望收下本季第4勝。