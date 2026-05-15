中職／「想要像洋將那樣⋯⋯」 曾家輝投1休5才知洋投的厲害

樂天桃猿隊先發投手曾家輝昨天首度「投1休5」登板，面對台鋼雄鷹隊先發4局失2分，僅用70球退場，無關勝敗，他形容是「滿新鮮的體驗」，實際嘗試過後更能理解「洋將真的非常厲害」。

曾家輝透露，上周原本就有機會嘗試休5天登板，但比賽因雨延賽，因此多獲得了幾天的休息時間，昨天才首度體驗休5天再上，自己也已先有準備，前一場先發完就希望讓身體盡快恢復，「投完第4天、第5天，感覺就恢復得差不多了。」

在被告知「投1休5」時，曾家輝自己也樂意挑戰看看，「沒有丟過休5天的，自己也想丟丟看，想要像洋將那樣，他們真的很厲害，怎麼有辦法可以休比較短的時間，再調整好接著下一場，自己也想試試看。」

昨天首度嘗試後，曾家輝自認感覺、狀況都沒有差太多，「以速度來看，均速有稍微掉一點、控制能力比較差一點，沒有像前幾場那麼理想，但整體感覺沒有差很多。」

曾家輝昨天主投4局，被敲出8支安打，失2分，僅管首局就面臨滿壘危機，但成功化解，他提到：「丟完這幾場之後，自己比較有經驗，知道壘上有人和壘上沒人時要怎麼丟，會比較有想法。」

因只休5天登板，昨天曾家輝投完4局用70球後，教練團就將他換下場，曾家輝笑說，自己其實還想要繼續投，「我是還想丟完，覺得還可以把第5局撐完，但總教練跟我說，就先到這邊。」

曾家輝今天再到球場後，他也自認身體恢復狀況不錯，「最近的恢復狀況都不錯，不像4月初丟完的時候，隔天都完全不想動。」之後若還有需要縮短登板前的休息天數，他說：「還是可以嘗試，休5天、休6天登板」。