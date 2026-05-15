中職／張育豪不會太快「開箱」 後藤光尊：除非球隊有較大問題

富邦悍將隊今天選手異動降下張進德、升上劉俊豪，一軍剩下兩位捕手，去年選秀榜眼張育豪今天再度來到新莊棒球場「補習」，總教練後藤光尊表示，他是背號兩位數的選手，當然有機會註冊，「但除非球隊有比較大的問題，不然不會那麼快用到。」

悍將今天在新莊迎戰台鋼雄鷹隊，為本季第30場出賽，先發捕手位置上戴培峰共扛19場，張進德、林岱安各先發4場，豊暐3場。

悍將重金網羅林岱安，目前尚未見到成效，4月23日降下二軍，最近一場出賽為5月13日面對統一獅隊二軍，敲出雙安、包括一發全壘打。後藤表示，有在注意林岱安的狀況，但歸隊還無時間表。

張育豪為悍將重點培養的捕手新秀，教練團安排他在二軍較長時間沒有出賽時上「一軍先修班」，4月已曾隨隊一次，今天再次出現在新莊棒球場。

後藤表示，張育豪是很有實力的選手，但還要持續觀察，「以球團培養角度來看，一步一步養成會比較好，除非球隊有比較大的問題，不然不會那麼快用到。」