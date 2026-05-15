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中職／吉力吉撈最快5月底一軍復出 龍隊先註冊20歲捕手當備案

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍吉力吉撈・鞏冠。圖／味全龍提供
味全龍吉力吉撈・鞏冠。圖／味全龍提供

味全龍隊目前一軍僅蔣少宏、林辰勳兩名純捕手，昨天新註冊20歲的黃贊維當「備案」，總教練葉君璋透露，怕如果一軍捕手不小心受傷，還是要有人準備，因此先將黃贊維登錄來預防。

龍隊在4月25日將捕手姚冠瑋升上一軍，但僅安排他擔任代打角色，本月13日將他降二軍，這期間姚冠瑋合計僅出賽2場，各獲得1次打擊機會，沒有守備紀錄。

而目前龍隊一軍捕手由蔣少宏、林辰勳輪替，一壘手李展毅過去雖為捕手出身，是需要替補時的考慮人選，但他生涯在一軍還不曾以捕手身份出賽。

因此在姚冠瑋14日下二軍之後，昨天龍隊就註冊新秀捕手黃贊維，總教練葉君璋表示：「姚冠瑋下去，如果這幾場有人受傷，還是要有人準備，就趕快先登錄。」依照葉總的評估，黃贊維距離登一軍還不成氣候，「但如果真的有人受傷也沒辦法，吉力吉撈也不行，就要有人準備。」

吉力吉撈・鞏冠在4月4日比賽中造成左膝後十字韌帶撕裂傷，葉總透露，他到目前為止的身體狀況都不錯，依照原訂進度在進行，「5月22日自辦賽會開始出賽，最慢6月初、最快5月底可以在一軍出賽。」

蔣少宏 吉力吉撈 葉君璋 味全龍

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