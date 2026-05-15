中職／林子偉請假2天明歸隊 桃猿PitchCom預計下周到貨

樂天桃猿隊本周展開客場5連戰，昨天結束在澄清湖棒球場對戰台鋼雄鷹的賽事，今天北上天母棒球場面對味全龍隊，但連續兩天不見林子偉蹤影，總教練曾豪駒透露，林子偉因家裡有事請假，預計明天就會歸隊。

猿隊昨天面對台鋼雄鷹，在9局下被敲再見安打以2：3落敗，今天起與味全龍展開3連戰，但林子偉此戰仍沒有被排進先發陣容中，賽前也未現身球場，曾總表示：「他這兩天請假，明天就會回來。」

至於樂天桃猿隊今年下訂的PitchCom（電子暗號發送器），也預計下周就會到貨，曾總今天透露最新進度，「流程跑得差不多了，應該下禮拜就會到。」球團也補充說明，目前訂購的PitchCom正在過海關，預計下周會到。

曾豪駒表示，待球隊收到PitchCom後，選手也還需要一點時間適應，「等東西到了，看是要先在二軍用，或是牛棚時先讓選手習慣。」

他提到，陣中如果有使用過的投手可以直接開始使用，像是有打經典賽的陳冠宇、去年效力於味全龍隊的艾菩樂等，但兩人過去使用時多是聽從捕手的指示；猿隊陣中的捕手則是都不曾使用過PitchCom，還需要一些時間先習慣。