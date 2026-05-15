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中職／史上前兩大地獄開局都有他 李東洺經歷過更知擋住氣勢有多難

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊投手李東洺。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手李東洺。圖／富邦悍將隊提供

中職史上第一大和第二大的地獄開局，富邦悍將隊投手李東洺都有份，中信兄弟隊鄭浩均前一場登板的核爆，李東洺自己也曾經歷過，而那一場挫敗對他來說已是過眼雲煙，「職業球員，一整年有很多比賽，那場比賽就是過去了，重點是怎樣表現更好。」

球隊在首局就灌進10分以上共計8例，但只有兩次是「一局上」，也就是客隊在首局就開對手「魯閣」，分別是去年8月12日統一獅隊（vs.富邦悍將）及今年5月13日富邦悍將隊（vs.中信兄弟），而李東洺兩場都參與，前一次是苦主，這一次是幸運兒。

李東洺在去年那場慘烈的先發共面對8人次只取得1個出局數，被敲5安打、2次四死球保送，失7分都是責失分，游霆崴接手繼續掉分，最終獅隊一局上攻下10分。無獨有偶，獅隊該役從6點35分打到7點4分才結束一局上，先發投手飛力獅在開賽後等了半小時才站上投手丘，結果也遇到狀況，一局下讓悍將打了一輪、攻下3分。

幾乎相同劇本，李東洺這回拿到其他角色，一局上看隊友瘋狂進攻吞噬兄弟投手鄭浩均，單局打了17人次、灌進13分，有了海量火力支援的他，也在一局下不穩丟掉2分，最終仍完成5局投球入手本季第4勝。

談到中職史上「一局上」最多分數前二，李東洺很清楚，「我知道有一場是我自己掉分。」回憶那場比賽，李東洺想起一句話，「你應該有聽過，氣勢起來後，就很難壓下去，所以才會有人家說的『拐氣』，透過綁鞋帶、叫個暫停，用任何方式把對方氣勢破壞掉，才能重新掌握優勢。」他說去年這場比賽，自己也曾想透過近身球阻斷氣勢，「結果已經投到快頭部的球，還是被打安打。」

李東洺自嘲是大局的常客，「通常我都是不好的那一方，自己在控制局面那方面還沒那麼好。」上一場看鄭浩均的困境，他多少可以感同身受，「可以丟無安打比賽的人，一局爆掉，這跟球技沒有關係。」李東洺說：「棒球就是這樣，會有很好時，也有很不好時，比賽就是難在選手要在發生什麼狀況後馬上去做改變，沒有那麼簡單，有時陷進去就是卡在那邊，就算是大聯盟選手單局大量失分也很難把局面控制回來。」

中職 富邦悍將 中信兄弟 李東洺

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