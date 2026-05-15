聽新聞
0:00 / 0:00
中職／悍將聯盟第一打線如何誕生？後藤給名單、2位打教排棒次
富邦悍將隊近期已經處於前段班的火力，在上一場18安、17分進補後，更是進一步躍升全聯盟第一，悍將本季打線安排亮點不少，究竟是由誰主導？總教練後藤光尊指出，自己會決定今天哪些人上，棒次則由打擊教練討論，但如果打擊教練有自己的想法，也可能在討論後更換先發人選。
上半季走到半程，悍將處於爭冠有利位置，近期火力輸出頗旺，目前團隊打擊率0.260、長打率0.365都排名聯盟第一，上壘率0.319居第二，只輸給台鋼雄鷹隊的0.325。
悍將一軍配置兩位打擊教練高國輝、森野将彦（首席兼打擊教練），被問到兩人細部分工，後藤笑說：「我也不知道，都是他們自己在教，我沒有參與詳細內容。」高國輝則透露，整體的打擊訓練是以自己為主，森野主要是個別選手若有需要調整，「他就會抓去一對一。」
悍將本季打線安排，由後藤把關第一道，決定下場選手，再交由打擊教練根據近況決定棒次，後藤表示，「如果他們兩個有自己的想法，也可能討論之後再更換選手。」
高國輝指出，自己在排打線，主要還是看近況，以及打者對投手掌握程度，「就像後藤在春訓時說的，誰的狀況好就誰上，現階段球隊內部競爭，給每個選手的感覺就是大家都有機會去競爭一軍位置。」
有趣的是，悍將前役在首局狂灌13分，鏡頭帶到高國輝搖搖頭、左手一攤比著場上，球迷解讀為「我也不知道怎麼會這樣？」高國輝解答這一幕，「森野說，那是你的功勞，我說不是，是選手很厲害。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。