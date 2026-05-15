中職／悍將聯盟第一打線如何誕生？後藤給名單、2位打教排棒次

富邦悍將隊近期已經處於前段班的火力，在上一場18安、17分進補後，更是進一步躍升全聯盟第一，悍將本季打線安排亮點不少，究竟是由誰主導？總教練後藤光尊指出，自己會決定今天哪些人上，棒次則由打擊教練討論，但如果打擊教練有自己的想法，也可能在討論後更換先發人選。

上半季走到半程，悍將處於爭冠有利位置，近期火力輸出頗旺，目前團隊打擊率0.260、長打率0.365都排名聯盟第一，上壘率0.319居第二，只輸給台鋼雄鷹隊的0.325。

悍將一軍配置兩位打擊教練高國輝、森野将彦（首席兼打擊教練），被問到兩人細部分工，後藤笑說：「我也不知道，都是他們自己在教，我沒有參與詳細內容。」高國輝則透露，整體的打擊訓練是以自己為主，森野主要是個別選手若有需要調整，「他就會抓去一對一。」

悍將本季打線安排，由後藤把關第一道，決定下場選手，再交由打擊教練根據近況決定棒次，後藤表示，「如果他們兩個有自己的想法，也可能討論之後再更換選手。」

高國輝指出，自己在排打線，主要還是看近況，以及打者對投手掌握程度，「就像後藤在春訓時說的，誰的狀況好就誰上，現階段球隊內部競爭，給每個選手的感覺就是大家都有機會去競爭一軍位置。」

有趣的是，悍將前役在首局狂灌13分，鏡頭帶到高國輝搖搖頭、左手一攤比著場上，球迷解讀為「我也不知道怎麼會這樣？」高國輝解答這一幕，「森野說，那是你的功勞，我說不是，是選手很厲害。」