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日職／徐若熙二軍登板修問題 對歐力士先發5局失2分最快153公里
徐若熙下二軍進行課題訂正，今天首度出賽，面對歐力士隊二軍先發5局被敲3安打、失2分，有2次三振、3次保送，共用83球，最快球速153公里。
徐若熙的旅日生涯起步動盪，留下4場一軍出賽，而他連兩場先發核爆，合計4.2局狂失14分，5月5日被降下二軍，投手教練倉野信次當時表示，徐若熙有明確的課題必須解決，因此將安排他在二軍出賽，徐若熙必須先證明自己所面臨的問題已經解決，才會重返一軍，並未排除可能會花較長時間。
徐若熙今天在二軍先發面對歐力士隊，失分先是出現在第二局，被敲2安打丟掉1分，第四局開局保送香月一也釀禍，隨後盜壘加上池田陵真安打，再讓徐若熙失血，第五局以三上三下收尾。
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