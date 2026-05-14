中職／吳念庭生涯首支再見安 台鋼3：2贏球送洪總65歲生日禮

台鋼雄鷹回到主場澄清湖棒球場續戰樂天桃猿隊，左投江承諺再繳6.1局無失分的優質先發，但牛棚沒能守住領先優勢，猿隊在8局上由林泓育揮出追平2分砲，但台鋼在9局下靠吳念庭敲出生涯首支再見安打，在總教練洪一中65歲生日這天，幫助台鋼以3：2打下勝利。

兩隊今天上演本土投手對決，猿隊排出曾家輝先發，3局下台鋼先有攻勢，曾子祐、吳念庭、魔鷹連續3棒敲出安打先馳得點，王柏融補上高飛犧牲打追加1分，台鋼取得2：0領先。

台鋼左投江承諺前6局沒有失分，投到7局上先被劉子杰揮出二壘打，之後又對林承飛投出保送，留下1出局一、三壘的局面被換下場，左投黃群接替後，連續解決宋嘉翔和馬傑森化解危機，沒有失分。

8局上台鋼換上第3任投手陳柏清，猿隊再掀反攻，陣中兩名資深戰將連線發威，41歲林智平在2出局後揮出安打，40歲林泓育接著掃出左外野方向2分全壘打，也是他本季首轟，一棒將比數扳成2：2平手。

猿隊在9局下推出守護神朱承洋登板，但在2出局後遭遇大危機，台鋼王博玄獲得四壞球保送上壘，陳文杰敲出安打，接著曾子祐挨觸身球形成滿壘，吳念庭接著揮出生涯首支再見安打，也是台鋼隊史第9支再見安打，一棒打下勝利。

江承諺先發6.1局，用79球退場，被揮出4支安打，有1次四壞球保送和1次觸身球，送出1K，沒有失分，本季兩度對戰猿隊合計12.1局無失分、跨季對戰猿隊連續14.1局無失分，退場時雖是勝投候選人，但牛棚沒能守成，無關勝敗。終結者林詩翔後援1局無失分，拿下本季第2勝。

猿隊曾家輝今天僅投4局用70球，寫下本季最短先發，被揮出8支安打則是單場新高，送出2次三振，失2分，逃過敗戰。左投林子崴接手中繼3局，只被敲出1支安打，無失分；朱承洋承擔敗投。