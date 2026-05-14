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全民署推動新興及極限運動 要從街頭走向主流

中央社／ 台北14日電
新興及極限運動不僅展現創意與挑戰精神，也逐漸成為年輕世代的重要參與選擇，並與國際運動趨勢接軌，圖中為全民署長房瑞文。 運動部全民署提供
新興及極限運動不僅展現創意與挑戰精神，也逐漸成為年輕世代的重要參與選擇，並與國際運動趨勢接軌，圖中為全民署長房瑞文。 運動部全民署提供

為推動台灣多元運動發展，運動部全民運動署今天說明「新興及極限運動輔導計畫」，認定31種運動種類，將透過經費補助與諮詢輔導雙軌並行，讓這些街頭運動成為全民主流。

全民運動署今天舉行記者會，認定23種新興運動包括輪動坡道運動、跑酷、街舞、繩流、五人制棒球、迷你棒球、匹克球、布袋球、配鬪球、台克球、柔力球、毽球、花式籃球、漆彈、立式划槳、無人機足球、走繩、疊杯、圍棋、電子飛鏢、電子競技、科技運動、虛擬運動。

極限運動則有越野跑、超級馬拉松、超級極限鐵人、滑板、自由潛水、水翼風翼、無動力飛行運動、消防專項競技等8種。

全民運動署長房瑞文表示，今天是先公告認定的運動種類，即日起到6月5日開放由認定的全國性協會線上申請相關計畫，未來將朝國內賽補助、輔導國內講習、研習課程、推廣活動等面向進行。

他也透露，今年的預算大約有4千萬元台幣，希望可以協助全國性運動團體強化組織運作、提升活動品質與培育專業人才，讓新興及極限運動可以走向主流及制度化發展。

房瑞文解釋說，像是配鬪球、台克球都是今年名古屋亞運的競賽運動種類，但在台灣可能普及率還沒這麼高，所以正好可以利用這項計畫，加速推展這些運動。

今天的記者會上，也請來年僅11歲的疊杯國手羅弘輔現場表演；羅弘輔是一名罹患「裘馨氏肌肉失養症」的罕病孩子，但靠著疊杯運動突破自我，不但在2024年亞洲錦標賽拿到3面獎牌，2025年更獲頒總統教育獎。

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