中職／鄭浩均被打爆後嘻笑畫面引爭議 中信兄弟說明並致歉

中信兄弟投手鄭浩均昨天先發出戰富邦悍將隊，先發僅投0.1局被打爆，導致球隊最終以2：17落敗，比賽中被轉播畫面補捉到在休息區嘻笑的畫面，引發熱議，中信兄弟今天也提出說明並表達歉意。

鄭浩均昨天僅投0.1局，被敲出6支安打，有3次四死球保送，狂失9分，寫下生涯最慘先發。中信兄弟首局就大失13分也寫下隊史單局最多失分。