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中職／鄭浩均被打爆後嘻笑畫面引爭議 中信兄弟說明並致歉
中信兄弟投手鄭浩均昨天先發出戰富邦悍將隊，先發僅投0.1局被打爆，導致球隊最終以2：17落敗，比賽中被轉播畫面補捉到在休息區嘻笑的畫面，引發熱議，中信兄弟今天也提出說明並表達歉意。
鄭浩均昨天僅投0.1局，被敲出6支安打，有3次四死球保送，狂失9分，寫下生涯最慘先發。中信兄弟首局就大失13分也寫下隊史單局最多失分。
中信兄弟球團說明如下：
「針對昨日賽後休息區畫面引發的討論，造成球迷與觀眾朋友觀感不佳，中信兄弟球團與鄭浩均選手本人皆深感歉意。
經球團與鄭浩均選手及教練團了解，鄭浩均是一名對勝負極其在意的選手，昨日下場後，他深知個人表現不如預期，內心感到十分自責。然而當時比賽仍在進行中，看到隊友們仍於場上奮力拚戰，鄭浩均不希望因個人的情緒影響團隊士氣，故試圖以較輕鬆的方式與隊友互動，期盼能緩和當下緊繃的氛圍，並給予場上夥伴正向的鼓勵與支持。
球團理解球迷對於職業球員戰鬥意志與嚴謹態度的期待。鄭浩均選手也深刻意識到，即便出發點是為了顧及團隊情緒，在場邊的表達方式仍有更成熟、更專業的選擇。
球團與教練團亦已再度向所有球員嚴正傳達，全體球員都是身負球迷和社會各界的期待及關注，一言一行都要負起責任，球團也會持續協助球員們在心理調適與場上行為表現上更加精進。感謝各界的指教與對中信兄弟的支持，我們會以此為戒，用更堅定的態度面對每一場比賽。」
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