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中職／悍將推「李阿勇」搞怪毛巾 李雅英鬥雞眼笑翻粉絲喊收藏

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將啦啦隊女神李雅英。 李雅英IG
富邦悍將啦啦隊女神李雅英。 李雅英IG

富邦韓籍啦啦隊女神李雅英以活潑搞怪形象深受球迷喜愛，也因名字諧音被粉絲冠上「阿勇」綽號，今天富邦悍將球團發表最新商品，推出「李阿勇」應援毛巾，毛巾上更印有李雅英鬥雞眼搞怪照片，消息一出即吸引粉絲熱議。

李雅英在2024年加入富邦悍將，因韓文名「이아영」讀音「A-Young」與台語「阿勇」相似，讓許多球迷開始以此稱呼她，而李雅英本人也很喜歡此一稱號，曾透露「阿勇」更符合自己的本性，展現接地氣反差形象。

富邦悍將推出38李阿勇隱藏版毛巾。 圖截自MOMO富邦悍將商城。
富邦悍將推出38李阿勇隱藏版毛巾。 圖截自MOMO富邦悍將商城。

富邦悍將今天發布屬於「阿勇」的隱藏版毛巾，毛巾上印有38李阿勇字樣，並附上一個李雅英鬥雞眼的搞怪動作，以滑稽照片取代以往女孩毛巾上美麗動人的形象照，貼文一出便引發球迷熱烈討論。

全部粉絲都被新款毛巾逗樂，直呼：「本以為是粉絲搞笑作品，仔細看居然是官方帳號」，有球迷開玩笑說：「搞不好雅英毛巾滯銷，結果阿勇的賣爆」、「以後球場不會有雅英的毛巾了」，也有人分享已準備去現場排隊搶購。李阿勇隱藏版女孩應援毛巾將於明天5月15日正式開賣，包含MOMO線上商城與新莊商品旗艦店皆有販售。

中職 富邦悍將 中職啦啦隊 李雅英

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