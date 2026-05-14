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中職／桃猿為「蹭票蹭飯」爭議發聲！籃籃感動轉發、球迷力挺

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿應援團「推進隊長」籃籃。圖／樂天桃猿隊提供（資料照）
樂天桃猿應援團「推進隊長」籃籃。圖／樂天桃猿隊提供（資料照）

樂天桃猿隊應援團推進隊長籃籃最近被爆料，今年3月經典賽期間，把綜藝大哥胡瓜當成工具人，樂天球團今天發聲力挺籃籃，讓她非常感動。

樂天球團今天發聲明力挺籃籃，「籃籃是桃猿近十年的夥伴，桃猿以擁有這樣一位全方位、充滿熱情的成員為榮。自籃籃接任推進隊長以來，不僅對球團盡心盡力，更成為10號隊友（樂天桃猿球迷）的精神代表。」

球團強調，將全力支持籃籃以「推進隊長」的身份發光發熱，未來球團也期待持續與籃籃並肩前行，一起推廣棒球運動，讓更多人感受到棒球的魅力與熱情。籃籃也在個人社群平台轉發這項聲明，並用感動的表情符號感謝球團發聲，球迷們也紛紛在留言區鼓勵籃籃。

籃籃昨天遭週刊爆料利用胡瓜「蹭票」、「蹭飯」，工作態度有問題。面對質疑，籃籃昨透過IG限時動態解釋，球賽沒和瓜哥在一起，是因為和運動公司有討論合作項目，所以才去應援區幫忙加油，並配合拍攝球衣，因為本來就有門票，就沒請運動公司處理票務，因為無法和大家一起走東京行程，她也覺得惋惜，賽後坐計程車去找大家聊天，還把美國買的伴手禮交給瓜哥，過程都很愉快，不明白為何新聞的說法會完全走樣。

會在角落吃飯是因為手機要充電，才有辦法叫車回飯店，所以一直待在插座旁，不是像新聞所寫的內容，也因這件事延伸很多無謂攻擊，所以覺得相當困惑，心理也受影響，雖感到受傷，但未來仍會持續為棒球加油，請粉絲不要為她擔心。

胡瓜也幫籃籃說話，據「三立新聞網」報導，胡瓜表示比賽門票確實是他買的，但他認為籃籃進場後去和中華隊打招呼是基本禮貌，且他和丁柔安 也確實有招待籃籃一起去吃日本料理。至於籃籃被爆錄影最晚到，胡瓜也替她緩頰「沒有這回事，錄影不管誰早到晚到，只要不要遲到影響錄影就好」，表示和籃籃父女情誼如常，今天也照常到台南錄「綜藝大集合」，大家的感情並沒有被報導所影響。

樂天桃猿

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