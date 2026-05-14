中職／味全龍×LG雙子聯名主題日 26、27日大巨蛋入場贈品曝光

味全龍在5月26、27日在台北大巨蛋的主場賽事，將舉辦與南韓職棒人氣球隊LG TWINS的聯名主題日「Red가자!」，除了規劃場內外活動與韓式應援外，也特別準備兩隊聯名的精美入場贈品，發送給指定區域與票種的進場球迷。

龍隊與LG TWINS聯名的2天主題日活動，首日入場贈品為融合兩隊元素設計的聯名球衣風格T恤，以LG TWINS經典球衣樣式為設計主軸，正面結合味全龍吉祥物芮美與LG TWINS吉祥物Star，背面則描繪LG TWINS吉祥物Lucky撲壘的可愛畫面。

第二天推出的入場贈品同樣誠意十足，為包含兩隊標誌性元素的雙面設計毛巾，一面印有「摯愛味全龍」字樣，另一面則呈現LG TWINS代表性應援口號「무적 LG 끝까지 트윈스」（無敵LG，戰到最後！）韓文字樣，兩面皆以氣勢書法風格呈現，期盼球迷於賽事當日共同揮舞。

持有5月26、27日兩天賽事B1內野全區之全票、半票、身心障礙票（及陪同票）等票券之有價票，可領取當日贈品乙份，並於入場驗票後發送，數量與尺寸有限，送完為止。（週間優惠套票、星光票、公關票、學生參觀券、啦啦隊參觀券、眷屬入場券等皆無附贈品，恕不開放領取）。