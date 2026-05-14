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中職／鄭浩均被打爆仍嘻嘻哈哈 李杜軒痛批：替兄弟球迷感到不值

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟鄭浩均。 聯合報系資料照
中信兄弟鄭浩均。 聯合報系資料照

中信兄弟隊本土王牌鄭浩均昨天被打爆，日本職棒軟銀隊球探李杜軒在社群平台發文，批評鄭浩均在休息室的態度，引發球迷熱烈討論。

鄭浩均昨天在洲際主場迎戰富邦悍將隊，只投0.1局就失9分，接手的余謙也無法止血，總共被悍將單局海灌13分，終場以2：17慘敗。

有球迷在社群平台分享，鄭浩均第8局在休息室露出笑容的模樣。對此，李杜軒發文痛批，「看到這照片，我替兄弟球迷感到不值，花錢買票進場，輸不是重點，大家球迷想看到的不就是奮戰精神，才支持每個喜愛的球員嗎？怎麼有辦法失這麼多分，還可以在場邊嘻嘻哈哈。不知道這時選手在想什麼？有看到他的老將，教練，有人去教他沒有。」

擁有多年旅日經驗的李杜軒感嘆，「這在日職，應該是直接被冰起來！不尊重球迷、不尊重還在場上比賽的隊友們！台灣球界進步緩慢的最大理由是，太會自欺欺人了！出去走一圈才可能知道，顯少指名道姓的講，但昨晚跟CBO聊完，有些事情該去做、或者是該發聲給大家了解正確的事！」

李杜軒也進一步分享自己的所見所聞，「我曾經看到一個年輕王牌、被打爆後在裡面休息室做自己的事玩手機，被和田毅罵到翻，場上還有在幫你想辦法守下來、打回來的隊友們在！罵完那個投手到第九局都在休息室幫忙隊友加油！教練不教、老將教、這就是一個球隊應該有的傳統！」

現年38歲的李杜軒高中時就赴日就讀岡山共生高校，2006年參加日職選秀並與軟銀隊簽約，2012年登上一軍，2016年遭戰力外。2017年參加中華職棒選秀落選，2018年重返日職加盟羅德隊，2019年又被戰力外。2024年獲聘擔任軟銀隊球探，成為徐若熙加盟軟銀的推手之一。

鄭浩均

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