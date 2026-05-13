中職／兄弟首局失13分隊史最慘 悍將掃18安以17：2作客大勝

富邦悍將隊今天作客台中洲際棒球場迎戰中信兄弟，首局就狂打17人次灌進13分，寫下中職單局次高、差1分追平聯盟紀錄，全場合計掃出18支安打換回17分，終場以17：2擊落中信兄弟，打下3連勝、賞兄弟3連敗。

悍將在今天的「金控大戰」一開賽就火力全開，面對兄弟先發投手鄭浩均，連續4棒敲安打後才出現第1個出局數，之後又連5名打者上壘，讓鄭浩均僅投0.1局退場，面對接替登板的余謙還持續進攻，單局猛攻17人次才罷休。

悍將首局敲出10支安打、打下13分，雙雙寫下本季聯盟新高，而首局爆打13分為隊史新高，單局打下13分則平隊史紀錄，同時單局得分為中職史上次高、再1分追平聯盟紀錄。中職歷來單隊單局最多得分為1994年3月28日味全龍隊對上俊國熊隊，首局打了19人次、揮出12支安打，進帳14分。

兄弟單局失13分則創下隊史（含前身兄弟象）最慘紀錄，刷新2007年5月26日面對誠泰誠泰Cobras單場失11分的慘況。

鄭浩均今天僅投0.1局失9分，平生涯最短投球局數（2023年9月21日因傷退場），也寫下生涯最慘先發。

悍將打線在首局後還持續有分數進帳，單場敲出18支安打、獲得8次四死球保送，以大勝收場。王念好此戰繳出3安3打點表現，獲選單場MVP。

李東洺連續兩場出賽都在首局就獲得「愛東洺打線」的大量火力援護，此戰以先發5局失2分（1責失）的表現拿下4連勝。

兄弟打線全場敲11安，但僅在首局換回2分。投手群則是大崩盤，鄭浩均只投0.1局失9分，余謙接手2.2局失5分，比賽後段登板的陳琥、錢可倫都失分，第9局比數拉開為15分差後，逼出主場球迷大喊「宋晟睿」，但最終沒有上演野手登板的戲碼。