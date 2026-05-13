中職／黃子鵬對前東家7局0責失吞敗 猿隊3：1打退台鋼

樂天桃猿隊今天作客嘉義市棒球場對戰台鋼雄鷹，魔爾曼先發7局失1分，加上打線在6局上從「前隊友」黃子鵬手中打下3分，終場猿隊以3：1勝出，拿下本季對戰雄鷹第2勝。

台鋼雄鷹本土投手黃子鵬本季第二度出戰前東家，前4局雖局局讓猿隊打者敲安打，但都能化解危機，前5局沒有失分，雄鷹打線也在2局下靠曾子祐適時安打敲回1：0領先。

黃子鵬投到6局上又遇危機，猿隊成晉率先上場敲出二壘打，林子偉擊出右外野飛球，因紀慶然失誤上壘，林泓育接著獲得保送形成滿壘，陳佳樂本季首度先發就建功，揮出右外野安打追平比數，劉子杰高飛犧牲打送回超前分，宋嘉翔再敲高飛犧牲打追加分數，猿隊單局打下3分逆轉勝出。

猿隊先發投手摩爾曼此戰繳好投，先發7局只被揮出3支安打，投出3次保送，送出6次三振，僅失1分，之後登板的莊昕諺、陳冠宇都沒被敲安打，合力守住局面，助猿隊收下二連勝，摩爾曼拿下本季第3勝並獲選單場MVP。

台鋼先發黃子鵬此戰主投7局用92球，被敲出6支安打，有1次四壞球保送，送出3次三振，失3分都非自責分，本季第4度繳出至少投滿7局的優質先發，但隊友守備幫倒忙、打線全場也僅3安，沒能提供火力支援，黃子鵬吞下第2敗。