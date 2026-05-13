快訊

有圖有真相！壓死線搭上空軍一號 輝達執行長黃仁勳到北京了

中職／兄弟首局失13分隊史最慘 悍將掃18安以17：2狠擊兄弟

各地天氣不穩…明中部以北濕涼 周五雨勢南移「1地慎防較大雨勢」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／黃子鵬對前東家7局0責失吞敗 猿隊3：1打退台鋼

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
黃子鵬對前東家7局0責失吞敗。 台鋼雄鷹提供
黃子鵬對前東家7局0責失吞敗。 台鋼雄鷹提供

樂天桃猿隊今天作客嘉義市棒球場對戰台鋼雄鷹，魔爾曼先發7局失1分，加上打線在6局上從「前隊友」黃子鵬手中打下3分，終場猿隊以3：1勝出，拿下本季對戰雄鷹第2勝。

台鋼雄鷹本土投手黃子鵬本季第二度出戰前東家，前4局雖局局讓猿隊打者敲安打，但都能化解危機，前5局沒有失分，雄鷹打線也在2局下靠曾子祐適時安打敲回1：0領先。

黃子鵬投到6局上又遇危機，猿隊成晉率先上場敲出二壘打，林子偉擊出右外野飛球，因紀慶然失誤上壘，林泓育接著獲得保送形成滿壘，陳佳樂本季首度先發就建功，揮出右外野安打追平比數，劉子杰高飛犧牲打送回超前分，宋嘉翔再敲高飛犧牲打追加分數，猿隊單局打下3分逆轉勝出。

猿隊先發投手摩爾曼此戰繳好投，先發7局只被揮出3支安打，投出3次保送，送出6次三振，僅失1分，之後登板的莊昕諺、陳冠宇都沒被敲安打，合力守住局面，助猿隊收下二連勝，摩爾曼拿下本季第3勝並獲選單場MVP。

台鋼先發黃子鵬此戰主投7局用92球，被敲出6支安打，有1次四壞球保送，送出3次三振，失3分都非自責分，本季第4度繳出至少投滿7局的優質先發，但隊友守備幫倒忙、打線全場也僅3安，沒能提供火力支援，黃子鵬吞下第2敗。

黃子鵬 林泓育 林子偉

延伸閱讀

中職／統一獅2：1勝味全龍 奪隊史2000勝史上第一隊

中職／蘇智傑超前3分砲 獅本季對戰龍勝場終於開張

MLB／超大型藍色監獄！道奇牛棚縱火吞3連敗 大谷5支0打不出內野

王貞治盃青棒賽／吉路．少瑪開轟4打點 率新北搶勝

相關新聞

中職／兄弟首局失13分隊史最慘 悍將掃18安以17：2作客大勝

富邦悍將隊今天作客台中洲際棒球場迎戰中信兄弟，首局就狂打17人次灌進13分，寫下中職單局次高、差1分追平聯盟紀錄，全場合計掃出18支安打換回17分，終場以17：2擊落中信兄弟，打下3連勝、賞兄弟3連敗。

中職／「金控大戰」悍將首局海灌13分 差1分平聯盟紀錄

「金控大戰」今晚在台中洲際棒球場進行開打，富邦悍將面對中信兄弟，一開賽就毫不留情，單局打了17人次、敲出10支安打，狠灌13分大局，單局得分、安打數都寫本季聯盟新高，差1分追平中職史上單隊單局次高得分紀錄，一開賽就取得13：0的大幅領先。

中職／統一獅2：1勝味全龍 奪隊史2000勝史上第一隊

統一獅隊今天在台南亞太棒球場對戰聯盟龍頭味全龍隊，雙方上演投手戰，獅隊在決勝第3局靠著林泓弦三壘打和陳傑憲高飛犧牲打敲回致勝2分，終場以2：1拿下勝利，在主場7527名球迷面前，收下隊史第2000勝，成為中職37年來第一隊。

中職／黃子鵬對前東家7局0責失吞敗 猿隊3：1打退台鋼

樂天桃猿隊今天作客嘉義市棒球場對戰台鋼雄鷹，魔爾曼先發7局失1分，加上打線在6局上從「前隊友」黃子鵬手中打下3分，終場猿隊以3：1勝出，拿下本季對戰雄鷹第2勝。

中職／抱怨自己沒有好球帶可言 魔鷹：我每天來這邊都在打壞球

台鋼雄鷹的洋砲魔鷹抱怨中職好球帶不佳，表示「每天都在打壞球」，全季全壘打僅3支，長打率創新低。此言論引起網友共鳴，感受到其不滿情緒。

王貞治盃青棒賽／吉路．少瑪開轟4打點 率新北搶勝

王貞治盃青棒賽今天開打，上屆冠軍新北市隊首戰與宜蘭縣隊交手，新北市黃世堯、吉路．少瑪開轟，打線發揮以14比7搶勝；吉路．...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。