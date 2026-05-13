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中職／統一獅2：1勝味全龍 奪隊史2000勝史上第一隊

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
統一獅隊先發洋投銳力獅。 統一獅隊提供
統一獅隊先發洋投銳力獅。 統一獅隊提供

統一獅隊今天在台南亞太棒球場對戰聯盟龍頭味全龍隊，雙方上演投手戰，獅隊在決勝第3局靠著林泓弦三壘打和陳傑憲高飛犧牲打敲回致勝2分，終場以2：1拿下勝利，在主場7527名球迷面前，收下隊史第2000勝，成為中職37年來第一隊。

獅隊今天推出洋投銳力獅先發， 龍隊先在3局上靠著張政禹、林辰勳、曾聖安連續3棒安打敲回1分，但也成了此戰唯一得分。

3局下獅隊就有所回應，面對龍隊洋投蔣銲，陳重羽獲保送上壘，林泓弦敲生涯首支三壘打追平比數，陳傑憲之後在一、三壘有人時揮出高飛犧牲打，送回獅隊超前分，成打下此戰勝利打點。

獅隊先發投手銳力獅此戰主投7局，被擊出4支安打，其中3安集中在第3局，失1分，之後由髙塩將樹、鍾允華各投1局守住勝利，銳力獅拿下本季第2勝，也替獅隊打下歷史性的成就。

獅隊為中職元老球隊，也是中職至今唯一從未歷經轉賣的隊伍，在中職37年打下隊史第2000勝，寫下中職新里程碑。

龍隊蔣銲先發6局僅被敲3安，有3次四壞球保送，送出7次三振，失2分，但隊友打擊火力被封鎖，吞下本季首敗。

陳重羽 陳傑憲 味全龍

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