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中職／「金控大戰」悍將首局海灌13分 差1分平聯盟紀錄

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中職／「金控大戰」悍將首局海灌13分 差1分平聯盟紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
鄭浩均。 中央社(資料照)
鄭浩均。 中央社(資料照)

「金控大戰」今晚在台中洲際棒球場進行開打，富邦悍將面對中信兄弟，一開賽就毫不留情，單局打了17人次、敲出10支安打，狠灌13分大局，單局得分、安打數都寫本季聯盟新高，差1分追平中職史上單隊單局最高得分紀錄，一開賽就取得13：0的大幅領先。

中信兄弟今天排出鄭浩均先發，悍將一開賽連續4棒敲安打，1出局後又是連續5名打者上壘，把鄭浩均打退場，余謙登板接替後抓下第2個出局數，但隨後投出保送再被連敲4安，單局讓悍將隊打了快兩輪，才終於結束該半局。

悍將單局打了17人次，有10支安打、2次觸身球保送和2次四壞球保送，一開賽就打下13：0的大幅領先，追平隊史在2025年7月5日樂天桃猿寫下的單局最多得分，並列中職史上次高（共4次），中職歷來單隊單局最多得分則為1994年3月28日味全龍隊，對俊國熊隊首局打了19人次、揮出12支安打，進帳14分。

鄭浩均今天僅投0.1局失9分，追平生涯最短投球局數，前一次為2023年9月21日，於天母棒球場對戰味全龍隊。

鄭浩均 中信兄弟 富邦悍將

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