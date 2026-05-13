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中職／抱怨自己沒有好球帶可言 魔鷹：我每天來這邊都在打壞球

聯合新聞網／ 綜合報導
台鋼雄鷹打者魔鷹。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹打者魔鷹。 聯合報系資料照

中職棒台鋼雄鷹所仰賴洋砲魔鷹打擊火力，一直相當威猛，不過本季至今全壘打產量3支，較過去兩季火力來得弱，長打率目前來到兩季新低0.509，表現出慢熱的情況，然而對於媒體詢問相關中職好球帶的問題，他毫不客氣吐實說，「每天、每場，我都在打壞球，沒有好球帶可言，我的好球，上下內外，到處飄。」引得網友反應，「感覺得到大哥的怨念！」

MOMO TV所屬YT頻道「MOMO SPORTS」，於今天製作有關中職是否該引進電子好球帶判定系統(ABS)的節目，詢問各隊對電子好球帶的看法，特別採訪問到魔鷹的看法，魔鷹反應自己在中華職棒好球帶可能因為身高因素，好球帶到處飄，一直沒有好球可打，「我需要變成魔術師，如果因為我比較高，好球帶比較高，那為什麼低的也撿。」顯見他對裁判好球帶判決充滿怨念。

其實，今年魔鷹全壘打產量不高，但目前打擊率比過去兩季還來得高，只是整體攻擊指數下降，火力顯得不及以往。

不少球迷為魔鷹說話，「太誠實了…大實話」、「引進ABS可以解決大部分問題」、「為什麼低的也撿 超無奈」、「大哥常被弄」；有人則是認為魔鷹說這話，「這是可以說的嗎？會不會被聯盟關切！」

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