王貞治盃青棒賽／吉路．少瑪開轟4打點 率新北搶勝

王貞治盃青棒賽今天開打，上屆冠軍新北市隊首戰與宜蘭縣隊交手，新北市黃世堯、吉路．少瑪開轟，打線發揮以14比7搶勝；吉路．少瑪3安4打點，獲勝隊MVP。

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽為小馬青棒賽國內選拔賽，冠軍隊取得亞太區參賽資格，新北市以穀保家商代表參賽，預賽首戰與同為單一球隊羅東高工組隊參賽的宜蘭縣交手，兩隊攻勢往來。

新北市隊1局上靠著安打、保送、盜壘、失誤、高飛犧牲打先馳得點，吉路．少瑪安打送回第2分，2局上靠著胡辰睿二壘打，一棒再添2分，3局上吉路．少瑪率先敲出安打，靠著安打、高飛犧牲打跑回團隊第5分。

宜蘭縣隊3局下靠著單局3安3次四死球保送，攻勢串聯追回4分，新北市隊4局上再起攻勢，黃世堯開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距，宜蘭縣隊5局下再追1分。

新北市隊6局上先靠著張乙安適時安打添分，吉路．少瑪開轟，3分砲幫助球隊取得12比5領先，宜蘭縣隊6局下再拿2分，新北市隊7局上靠著陳耀杰、胡辰睿接連安打、失誤、保送、高飛犧牲打，再添2分保險分。

新北市隊打線發揮，團隊敲出16支安打，包括2發全壘打，黃世堯開轟，單場貢獻4分打點，吉路．少瑪敲3安包括1轟，也貢獻4分打點，打擊表現亮眼。

新北市隊4任投手依序登板，吳昊翔先發投2局無失分，王銘賢中繼0.1局失3分，楊曜丞接手投2.2局失掉2分責失分，張乙安後援投2局失2分，楊曜丞為勝投；張乙安二刀出賽，今天打擊方面有1安1打點表現。

王貞治青棒賽陳揚文開轟台南搶勝 彰化首戰贏高雄

王貞治青棒賽今天開打，台南市隊靠著陳品睿中繼4.2局無失分、陳揚文開轟，以3比1擊敗南投縣隊；彰化縣隊陳修訢單場2安2打點，終場以4比1擊敗高雄市隊。

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽為小馬青棒賽國內選拔賽，冠軍隊取得參加亞太區資格；比賽今天在台中、高雄開打，台南市隊預賽首戰與南投縣隊交手，南投縣1局下先馳得點。

台南市2局上追分，陳鑫安率先敲出安打，靠著觸身球保送、犧牲觸擊、陳揚文敲安扳平比數，潘鏡臣補上安打送回超前分，5局上陳揚文開轟，陽春砲替球隊多添保險分。

台南市隊中繼投手陳品睿今天用50球投4.2局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，拿下勝投。

陳揚文單場3打席敲出2支安打，包括1發全壘打，另選到1次四壞保送，貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。

彰化縣隊今天與高雄市隊交手，彰化縣2局下靠著單局3次四壞保送、對手守備失誤跑回第1分，3局下陳修訢適時安打送回第2分。

高雄市隊5局上靠著羅暐捷安打追回1分，彰化縣隊5局下再起攻勢，吳宇哲、鄭博予、陳修訢接連安打添分，再靠著失誤跑回團隊第4分。

彰化縣隊投手許丞郡總計用51球中繼投2.2局，被敲出2支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分、拿下勝投；陳修訢單場3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。