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中職／富邦女孩檸檬大秀電臀 「就5秒」影片晃暈上萬網友

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將啦啦隊成員檸檬。
富邦悍將啦啦隊成員檸檬。

富邦悍將啦啦隊檸檬昨在新莊城堡進行首次Solo表演，今天她在個人社群發布最新影片，標題寫下「5秒，就5秒」，影片中她展現驚人電臀舞技，短短5秒鐘片段把網友晃得頭暈目眩，皆誇讚檸檬「電動馬達」威力驚人，IG已有1.6萬人按讚。

檸檬在個人社群放上昨日表演片段，轉身後使出電臀舞技，高速的電臀搭配現場燈光閃爍和舞者伴舞，將「檸檬牌」電動馬達效果放到最大。

檸檬電臀影片發布三小時便累積超過75萬次觀看，網友也紛紛留言表示佩服，直呼：「這就是富邦老屁股的魅力」、「這個馬達很夠力」，也有人開玩笑說：「5秒鐘的影片我怎麼看了一小時」，同為富邦悍將啦啦隊的女孩秀秀子也現身留言：「老闆我的車想換這個電動馬達」。

中華職棒 富邦悍將 啦啦隊 中職啦啦隊

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