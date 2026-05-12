中職／蘇智傑超前3分砲 獅本季對戰龍勝場終於開張

中職統一7-ELEVEn獅隊今天靠著蘇智傑超前比數3分砲，胡智爲6局2責失分優質先發，終場以5比3擊敗味全龍隊，胡智爲獲選單場MVP，獅隊本季對戰龍隊，勝場終於開張。

獅隊今天以亞太國際棒球訓練中心成棒主球場為主場迎戰味全龍隊，獅隊2局下陳聖平四壞保送，陳重羽安打推進，靠著滾地球先馳得點。

獅隊3局下陳傑憲、蘇智傑、林子豪接連安打再拿1分；龍隊4局上李展毅選到四壞保送上壘，靠著失誤、蔣少宏安打先送回1分，林孝程補上安打送回追平分。

獅隊4局下林佳緯靠著失誤上壘、盜上二壘，陳傑憲獲得四壞保送，蘇智傑開轟，3分砲幫助球隊要回領先；龍隊5局上朱育賢開轟，個人本季第6轟為陽春砲，但比賽後半段沒能再追回分數吞敗。

獅隊先發投手胡智爲今天總計用90球投6局，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉3分（2分責失分），優質先發拿下個人本季第2勝；獅隊賽前本季與龍隊戰吞下5連敗，今天對戰勝場終於開張。

蘇智傑個人本季第5轟出爐，目前為止本季5轟有4轟都在亞太主球場敲出，今天單場5打數敲出2支安打，貢獻3分打點、為勝利打點。