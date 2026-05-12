中職／阿部雄大初登板熱投113球 後藤光尊以他過去出賽為根據

富邦悍將隊以「育成洋將」合約簽下的阿部雄大，今天「開箱」面對中信兄弟隊演出6.1局無失分好投，幫助悍將以2：1贏球。此役在第七局球數破百情況下繼續熱投引起熱議，總教練後藤光尊表示，阿部從過去在日本社會人的比賽，球數都在110球左右，因此相信他可以投到這個球數沒有問題。

阿部雄大不具日職資歷，跨海來到台灣展開職棒生涯，以育成洋將名義加盟悍將，憑藉在二軍壓制好投晉升一軍，第一場就熱投聯盟本季單場新高的113球，僅被敲1安打，有5次三振、4次保送。

阿部前6局未讓兄弟進占二壘，在已用94球的情況下續投第七局，接連對陳俊秀、黃韋盛投出保送，面對張志豪的打席也被打得強勁，靠游擊手池恩齊美技跳接沒收安打，將一出局、一二壘有人面交到林栚臣手中，讓高宇杰打向二壘方向形成雙殺，驚險守住無失分。

對於續投第七局，阿部表示，後藤有詢問自己，「我跟他說還可以，所以就繼續。」他認為比較可惜的是面對黃韋盛的打席，「我是很想跟他正面對決，結果還是投到保送。」後藤則指出，阿部過去的出賽經驗，球數差不多都在110球左右，也相信他有能力投到這樣的球數。

初登板就為悍將拿下勝利，阿部表示，「不管在台灣或日本，我的目標都是幫助球隊贏球，很開心第一場就可以為球隊拿到勝利。」此役投手教練許銘傑走上場換投時，也誇讚他「好投」，讓他更開心。

賽後收下首勝紀念球，阿部表示，前幾天是母親節，會把這顆球送給媽媽作為母親節禮物。