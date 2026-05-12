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中職／舉手手確認悍將PitchCom都在 光總也嚇一跳

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將、中信兄弟隊今天發生「是誰掉了PitchCom」插曲。記者葉信菉／攝影
富邦悍將、中信兄弟隊今天發生「是誰掉了PitchCom」插曲。記者葉信菉／攝影

富邦悍將、中信兄弟隊今天發生「是誰掉了PitchCom」插曲，悍將教頭後藤光尊拿到對手PitchCom也嚇了一跳。而據悍將翻譯謝修銓還原，當時機器是沒有開的狀態，請捕手戴培峰按了沒反應，因此確認不是悍將的，實際上什麼都沒聽到。

悍將今天以2：1擊敗兄弟，有趣插曲發生在四局下開始前，羅戈在場上撿到PitchCom，直覺認為是悍將選手遺留，悍將由翻譯領回後繼續比賽，羅戈面對林澤彬投出第1球後，就見包括總教練後藤光尊、打擊教練高國輝等人在內，悍將陣營拚命呼喊吸引裁判注意，澄清這並非自家PitchCom，悍將誠實交還對手。

這樁意外插曲讓兩隊教頭後藤、平野都當場嘴角失守，也掀起球迷熱議，笑稱「悍將也太老實了吧！」、「遇到好人」、「現在連暗號都不用偷了」。

後藤表示，「拿進來問了一圈後，發現不是我們的，大家都把手舉起來，每個人都有。」再仔細看了一下PitchCom，確認不是悍將的，因此趕緊呼喚裁判。

羅戈 戴培峰 中信兄弟

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