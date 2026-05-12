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中職／兄弟29戰慘吞20敗 悍將育成洋將阿部雄大飆6.1局勵志好投

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊日籍洋投阿部雄大先發6.1局無失分。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊日籍洋投阿部雄大先發6.1局無失分。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊育成洋投出奇蹟，25歲日籍投手阿部雄大一軍初登板，就繳出6.1局無失分優質先發，悍將終場以2：1擊敗中信兄弟隊，阿部取得生涯首勝。

阿部雄大先前效力日本社會人球隊，不具日職資歷，跨海來到台灣展開職棒生涯，以育成洋將名義加盟悍將，憑藉在二軍壓制好投晉升一軍，第一場就熱投聯盟本季單場新高的113球，僅被敲1安打，有5次三振、4次保送。

阿部前6局未讓兄弟進占二壘，在已用94球的情況下續投第七局，接連對陳俊秀、黃韋盛投出保送，面對張志豪的打席也被打得強勁，靠游擊手池恩齊美技跳接沒收安打，將一出局、一二壘有人面交到林栚臣手中，讓高宇杰打向二壘方向形成雙殺，驚險守住無失分。

面對兄弟強投羅戈，悍將四局下在兩出局後由張育成敲二壘打、戴培峰選到保送，童堉誠敲三壘打，送回寶貴的2分，也為阿部打下勝投資格。

曾峻岳9局上把關2：0領先，被張志豪二壘打、黃韋盛一壘打串連先掉1分，高宇杰續敲安打依然是危機場面，王威晨打向一壘，范國宸策動再見雙殺，驚險守住這場勝利。

兄弟輸球後吞下本季第20敗（9勝），球團史（2014年起）最速20敗來自2018年26場，本季29場排名第二快。

背景記者葉信菉／攝影
背景記者葉信菉／攝影

童堉誠敲三壘打帶有兩分打點。記者葉信菉／攝影
童堉誠敲三壘打帶有兩分打點。記者葉信菉／攝影

中信兄弟隊洋投羅戈先發6局失2分。記者葉信菉／攝影
中信兄弟隊洋投羅戈先發6局失2分。記者葉信菉／攝影

陳俊秀 張志豪 中職

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