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中職／悍將人怪好的！兄弟錯交自家PitchCom 光總揮手急忙要還
富邦悍將、中信兄弟隊今天交手出現有趣插曲，兄弟洋投羅戈場上拾獲PitchCom，由悍將先行領回，下1球卻發現是真正失主是兄弟，急急忙忙還給對手。
有趣插曲發生在四局下開始前，羅戈在場上撿到PitchCom，直覺認為是悍將選手遺留，悍將由翻譯領回後繼續比賽，羅戈面對林澤彬投出第1球後，就見包括總教練後藤光尊、打擊教練高國輝等人在內，悍將陣營拚命呼喊吸引裁判注意，原來是發現接收器傳來的是兄弟暗號，驚覺這並非自家PitchCom。
兄弟二壘手岳東華也一臉歹勢、趕緊揮手，示意外野方向，疑似為兄弟外野手張志豪「掉寶」，悍將誠實交還對手，這樁意外插曲讓兩隊教頭後藤、平野都當場嘴角失守。
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