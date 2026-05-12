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中職／悍將人怪好的！兄弟錯交自家PitchCom 光總揮手急忙要還

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
新莊棒球場今天發生是誰掉了PitchCom插曲。記者葉信菉／攝影
新莊棒球場今天發生是誰掉了PitchCom插曲。記者葉信菉／攝影

富邦悍將、中信兄弟隊今天交手出現有趣插曲，兄弟洋投羅戈場上拾獲PitchCom，由悍將先行領回，下1球卻發現是真正失主是兄弟，急急忙忙還給對手。

有趣插曲發生在四局下開始前，羅戈在場上撿到PitchCom，直覺認為是悍將選手遺留，悍將由翻譯領回後繼續比賽，羅戈面對林澤彬投出第1球後，就見包括總教練後藤光尊、打擊教練高國輝等人在內，悍將陣營拚命呼喊吸引裁判注意，原來是發現接收器傳來的是兄弟暗號，驚覺這並非自家PitchCom。

兄弟二壘手岳東華也一臉歹勢、趕緊揮手，示意外野方向，疑似為兄弟外野手張志豪「掉寶」，悍將誠實交還對手，這樁意外插曲讓兩隊教頭後藤、平野都當場嘴角失守。

羅戈 林澤彬 岳東華

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