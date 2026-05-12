中職／悍將人怪好的！兄弟錯交自家PitchCom 光總揮手急忙要還

中華職棒今天由中信兄弟對上富邦悍將，並邀請野獸林志傑來擔任開球嘉賓，談到個展，林志傑表示展出內容將會是他生涯實戰上一些比較有意義的球衣、鞋款跟獎項，現場也會販售一些紀念商品。他也呼籲有興趣的朋友到時可以去參觀展覽。

2026-05-12 20:04