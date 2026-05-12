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亞運／棒球40人培訓名單 大學投手雷皓博黃玠瀚入選

中央社／ 台北12日電
國立體大投手雷皓博入選亞運棒球大名單。 聯合報系資料照
國立體大投手雷皓博入選亞運棒球大名單。 聯合報系資料照

2026年名古屋亞運棒球項目40人培訓名單出爐，由總教練湯登凱領軍，國立體大兩投手雷皓博、黃玠瀚入選，上屆代表隊成員老將陳敏賜再度入選，16日展開集訓，排6場藍白對抗賽。

全國成棒甲組春季聯賽10日落幕，台灣電力公司棒球隊完成連霸、合庫拿下亞軍，台中台壽霸龍隊與列特博生技並列季軍，棒協今天公布亞運棒球項目40人培訓名單，預計16日起安排6場藍白對抗賽觀察球員，篩選出24人名單，參加哈連盃以及捷克棒球週，以後續四國棒球菁英對抗賽。

亞運棒球項目台灣隊總教練為湯登凱，教練團包括林加祐、姜建銘、陳偉志、呂祐華；上屆杭州亞運棒球隊成員包括投手王政浩、野手李亦崴、陳敏賜、楊振裕都再度入選，名單中2名大學隊球員為國立體大18歲投手雷皓博、22歲投手黃玠瀚。

培訓名單中有18名投手，包括王政浩、夏忞、林佾葳、黃柏儒、賴延峰、湯羽桐、林志穎（以上合作金庫），張彥澤（台北興富發），游宗儒（列特博生技）、洪澧濛（台壽霸龍）、陳霆豪（新北凱撒）、林奕丞、郭定泓、郭子銓、王宇傑（以上台灣電力），黃裕哲（全越運動）及雷皓博、黃玠瀚。

捕手4人為吳松勳（合庫）、蔡岱霖（全越）、蔡瑋泰（台南市）、張鐿騰（台電）；內野10人為李亦崴、高育瑋（以上合庫），林郁祐（台北興富發）、邱郡（新北凱撒）、王騰玉（桃園市）、陳敏賜、林雨力（以上台壽霸龍）、藍淯勝（台南市）、陳聖賢、鄭俊瑋（以上台電）。

外野8人為楊振裕、陳孝允、陳致語（以上合庫）、邱澤豪（台北興富發）、潘俊宇（台壽霸龍）、劉鎰嘉（全越）、顏國晉、黃柏叡（以上台電）。

亞運 陳敏賜 棒協

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