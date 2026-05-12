日職／古林睿煬二軍先發6局挨轟失7分 飆速154公里吞敗

日職北海道日本火腿鬥士隊投手古林睿煬今天二軍先發出賽，投6局挨1轟，失掉7分責失分，單場最快球速154公里，球隊終場以5比7不敵樂天金鷲隊，古林睿煬承擔敗投。

古林睿煬今年開季從牛棚投手出發，4月底調整回先發，5月2日本季首場一軍先發出賽，對歐力士猛牛隊用78球投4局，被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出3次四壞保送，有6次三振，失掉2分責失分，最快球速154公里，無關勝敗，3日下二軍。

古林睿煬今天二軍先發登板對樂天金鷲隊，1局上就有狀況，先投出四壞保送，接連被敲2支安打失掉2分，2局上單局再被敲出3支安打失1分，3局上被吉納翼敲出3分砲，4局上再因為被敲安打失分。

古林睿煬5局過後回穩，5、6局讓對手6上6下，沒有多掉分數。古林睿煬今天總計用96球投6局，被敲出11支安打，包括1發全壘打，投出6次三振、2次四壞保送，失掉7分責失分，最快球速154公里吞敗，賽後防禦率9.35。