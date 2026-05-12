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中職／3場再見勝卡位「搖滾區」有策略 張奕拉高國麟衣服是怕他濕

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
高國麟敲出再見安打，張奕在一旁拉起他的球衣。記者陳正興／攝影
高國麟敲出再見安打，張奕在一旁拉起他的球衣。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊本季至今3場再見勝，張奕都在贏球瞬間衝超快，成功卡位「搖滾區」，張奕對此解釋自己有策略，「因為你越晚過去越容易被噴，早點去，趕快歡呼一下就趕快跑掉。」

悍將4月6日打到延長10局由林岳谷的再見犧牲打終結中信兄弟隊，張奕衝出先朝他灑水，再一路追著林岳谷，逮到人後把他高高抱起；4月14日由孔念恩敲再見安打，擊敗味全龍隊，張奕先是抱完孔念恩還不過癮，又抱起該局並未上場打擊、只是一旁路過的戴培峰。

悍將10日打到延長10局再由高國麟敲再見安，這回張奕並未抱人，而是選擇拉起他的衣服，而這裡藏著張奕的小巧思，「我有看到國麟的腳，就不抱了，怕抱了不舒服，是我要負責的。」高國麟前役敲再見安後跑壘腳部不適，今天球隊需要異動升上阿部雄大，因此就由高國麟降下二軍。

雖然沒抱起高國麟，選擇拉衣服是帶著好意，張奕說：「大家會用水、沙子很多東西，幫他把球衣拉出來，才不會滲下去。」

為何可以頻頻卡位「搖滾區」，張奕說自己都是打到瞬間就先跳，「一打就直接跳出來，打出去瞬間就是接到、沒接到，有接到就再回來就好了。」

今年在場邊觀戰，時常看他情緒、動作都放得超開，張奕說隊上學弟較多，身為學長如果更常應該表現出肢體語言時，可能感染到周遭學弟的感受，「像勝偉賢拜，有時會在氣氛比較低落時說『聲音在哪裡？聲音在哪裡？』我覺得這就是很好的榜樣，輸球時可能情緒低落，在那種逆境中聲音是很重要的，會感染到周遭每個隊友。」

高國麟 孔念恩 張奕

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