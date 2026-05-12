中職／大幅縮短1年復健期回歸 張志豪：醫生說不會斷就會100%去做

中信兄弟隊「精神領袖」張志豪今天回歸戰場，在新莊棒球場出戰富邦悍將隊，原本預估1年的復健期，他從去年9月動刀提前到此際復出，生涯遭受過許多大傷不減鬥志，「我個人想法比較極端，防護員說可以滑壘、醫生說不會斷，我就會100%去做。」

張志豪去年9月因右膝十字韌帶撕裂傷動刀，全季僅留下32場出賽，以1成83打擊率敲出19安、1轟，全壘打進度卡關在180轟，外界原本期望跟進目前只有4人的「200轟俱樂部」，張志豪將面臨傷勢復健、年紀漸長的雙重考驗，他在3天後就要滿39歲。

張志豪專注復健，硬是將1年的復健期大幅縮短，「本來最快是要下半季，但恢復狀況目前都還不錯。」他說自己已非第一次遇到大傷，對於傷癒復出的過程已經很習慣，「對我來說，這幾年受傷滿多，怎樣去調整比較重要，專注在復健和身體恢復，所以才可以回來那麼快，就是因為心裡沒有那麼多想法，沒有多餘時間讓我心情鬱悶。」他強調：「時間是不等人，年紀也是不等人，何不把那些時間花在讓自己恢復。」

儘管遭遇大傷，對於滑壘，他還是表達強悍態度，「我個人想法比較極端，防護員說可以滑壘、醫生說不會斷，我就會100%去做，在二軍有試著在守備時故意滑壘，有滑壘機會就會故意去滑，我會很大膽去做，因為你很擔心、沒辦法做到100%更容易受傷。」

兄弟本季戰情低迷，張志豪這段時間也有關心戰況，他說連敗、輸球都不是沒有經歷過，重點是能不能掌控自己可以掌控的東西，「以我的角度，就是盡可能可以幫助什麼就去做，我能做到的一定會做。」