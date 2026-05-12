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中職／光總說「你想怎麼打就怎麼打」 王念好看到他就笑了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王念好10日敲出九局追平轟，狙擊味全龍隊終結者林凱威。記者陳正興／攝影
王念好10日敲出九局追平轟，狙擊味全龍隊終結者林凱威。記者陳正興／攝影

「富邦金孫」王念好前役九局下追平轟幫助球隊續命，本季3轟都在5月以後、全數都是狙擊味全龍隊，今年在總教練後藤光尊一句「你想怎麼打就怎麼打」之下，解開他的枷鎖。

王念好生涯6轟，分布在新莊3支、天母2支、台北大巨蛋1支，而本季3轟全數狙擊龍隊，被問到此事，他愣了一下：「欸？對欸！」被問到是否故意，王念好連忙說：「沒有（故意），想要每隊投手都打一次看看，只是剛好都打味全。」

王念好印象中，這是自己第一次打這種最後時刻幫助球隊續命的全壘打，這一球打出去，自己也很意外，「我以為只是二壘打或三壘打。」

事實上，王念好的打擊成績仍處在低檔，尚未達到外界對他的期待，他也坦言：「我知道打擊很難，每天都要有好表現很難，只能每天訓練該做的一直持續去做，場上表現就不去多想，想著要怎麼打，結果就是順其自然。」

他直言：「遇過最糟的自己過，數據這種東西自己不會一直去在意，比賽很長，不要一直去在意那些數字，一直去在意反而會讓我自己放不開。」被問到「最糟的自己」指的是何時，他說：「去年啊，從開季到七、八月時吧！低潮滿長一段時間。」

王念好本季在上場打擊前，不時看到後藤與他講了幾句話，就讓他綻放笑容，王念好也想起2日在天母面對龍隊開轟的比賽，後藤告訴他「你想怎麼打就怎麼打」，王念好說：「當下我不太了解他在講什麼，到第三個打席剛好想到後藤跟我說的話，與其想那麼多，不如想著怎麼打到球就好了，剛好那打席就是全壘打。」

是否在後藤面前有更多笑容？他笑說：「對啊！有時看到他的臉就覺得他很好笑，後藤滿愛笑的，有時也不知道他在笑什麼。」

王念好10日敲出九局追平轟，狙擊味全龍隊終結者林凱威。記者陳正興／攝影
王念好10日敲出九局追平轟，狙擊味全龍隊終結者林凱威。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊總教練後藤光尊與王念好。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練後藤光尊與王念好。圖／富邦悍將隊提供

王念好 中職 天母

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