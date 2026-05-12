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陽信盃青少棒賽／台中連霸獲小馬代表權 葉壘當MVP

中央社／ 新北12日電
陽信盃青少棒賽，台中市中山國中連霸獲小馬代表權。 台中市中山國中臉書
陽信盃青少棒賽，台中市中山國中連霸獲小馬代表權。 台中市中山國中臉書

陽信銀行盃青少棒賽台中市今天與桃園市爭冠，台中市隊葉壘4.2局失1分先發好投壓制奪MVP，率隊以4比3完成連霸，取得小馬青少棒亞太區代表權，總教練藍文權謙虛表示還需精進。

115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽為今年美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）亞太區青少棒賽國內選拔賽，冠軍隊將以縣市名稱代表參加亞太賽，爭取前進世界賽門票。

台中市隊今天冠軍戰與桃園市隊交手，開賽桃園先發投手有狀況，台中1局上靠著觸身球保送、暴投、四壞保送、滾地球先馳得點，桃園3局下扳平比數。

台中市隊4局上攻勢再起，1人出局後葉壘敲出安打，靠著犧牲觸擊、失誤跑回超前分，曾楷翔三壘打添分，再靠著失誤跑回團隊第4分。

桃園市隊打線受制於台中市隊先發投手葉壘，直到6局下才再有分數進帳，面對台中市隊後援投手陳昶叡，接連安打加上對手守備失誤攻下2分，但攻勢沒有延續吞敗。

台中市隊完成連霸、取得小馬青少棒亞太區代表權，總教練藍文權表示，桃園是很強的隊伍，比賽就是看誰有把握住得分機會，獲勝機率就比較高，今天4局拿下3分、稍微把分數拉開，也有參雜對方的失誤狀況，6局下的危機很關鍵，還好有適時止血。

藍文權表示，今天台中是幸運的那方，但桃園是很強的對手，「運氣在我們這邊，孩子們也都很拚」，同時強調可以拿下勝利很高興，不過還是有缺失，需要精進、改善，才是棒球員該有的態度。

台中市隊葉壘今天先發投4.2局被敲出5支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、拿下勝投，助隊完成連霸，連兩屆獲選賽會MVP，球探測得最快球速約138公里。

葉壘自評今天比賽前半段還算投得不錯，去年是打LLB次青少棒賽，但也有關注小馬青少棒賽，小馬的強度感覺更高，希望可以挑戰看看。

陽信盃青少棒台中陳昶叡霸氣穩守 到手勝利不放掉

陽信盃青少棒賽台中今天與桃園爭冠，左投陳昶叡後援2.1局失2分，適時止血，幫助球隊以4比3奪冠，拿下救援成功；陳昶叡不想把到手的勝利放掉，扛住壓力，自評國中心態控球進步多。

115年陽信銀行盃全國青少棒賽為今年美國小馬聯盟（PONY）小馬級（13-14歲組）亞太區青少棒賽國內選拔賽，冠軍隊將以縣市名稱代表參加亞太賽，爭取前進世界賽門票。

台中市今天與桃園市爭冠，台中市先發投手葉壘投到5局2人出局後有狀況，左投陳昶叡接替登板後援，製造滾地球出局、沒有失分。

陳昶叡6局下再遇到危機，單局被敲出2支長打，加上隊友守備失誤失掉2分，桃園將比數追到僅剩1分差，陳昶叡穩住陣腳、沒有多掉分數，替球隊守住勝利，後援投2.1局被敲2支安打，失掉2分、拿下救援成功。

台中市隊總教練藍文權表示，國三的陳昶叡控球更穩定，速度也慢慢增加，場上投有霸氣，今天遇到的對手很強，也希望球員能透過比賽增加經驗。

陳昶叡表示，6局遇到危機是因為太大意，教練配壞球結果投到好球區域被掌握住，比數被拉進很緊張，想著一路以來家人、隊友的幫忙，快要到手的勝利不能放掉。

陳昶叡去年打LLB是次青少棒賽為國中首度國際賽，看到國外球員的身材跟台灣球員差異大，對美國球員身材高大、力量大印象深刻。

左投陳昶叡目前有約133公里的球速，除了直球外還有曲球、滑球、變速、指叉球，跟打擊相比，對投球比較有自信，希望身體素質可以再提升。

桃園 台中

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