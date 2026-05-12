韓職／王彥程和啦啦隊全恩菲夢幻聯動 與甘書潤小跳TWICE曲

台灣左投王彥程今年轉戰韓職韓華鷹隊，因優異成績和帥氣外型深受球迷喜愛。日前他和韓國啦啦隊全恩菲相見歡並指導開球，網友直呼是夢幻聯動。

全恩菲因外貌神似港星邱淑貞，被封為「韓版邱淑貞」，在台灣擁有不少粉絲。今年全恩菲也加入TPBL職籃新北國王隊應援，在韓國則是轉戰職棒韓華鷹，台韓雙棲。

韓華鷹日前請全恩菲擔任開球投手，「寶藏怪物新人」甘書潤擔任打者，並請來王彥程指導兩人。全恩菲一見到王彥程就用簡單的中文打招呼，「我會一點點中文。」

由於王彥程早已表明自己是韓國女團TWICE的粉絲（ONCE），同為ONCE的甘書潤也開心地和王彥程交流，王彥程還稍微唱跳歌曲〈Like OOH-AHH〉證明自己是ONCE。

影片曝光後，引發台灣網友熱議，「根本是夢幻連動」、「這畫面太美好」、「這什麼美好的畫面」、「兩位互相使用對方的母語溝通，都很體貼有愛」、「恩菲一直用中文跟彥程說話好友善」。