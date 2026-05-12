日職／主審被球棒砸到重傷 將處罰「危險揮棒」

日本職棒主審川上拓斗上月在比賽中被打者的球棒擊中頭部後昏迷，至今未恢復意識。日職決定今天起處罰出現「危險揮棒」的打者，違者最重可被驅逐出場，且一軍與二軍均適用。

日媒Sponichi Annex與共同社報導，川上4月16日在一場比賽擔任主審期間，東京養樂多燕子打者奧蘇納（Jose Osuna）一次揮棒之後，球棒脫手且打到川上頭部左側。

川上隨即向後踉蹌幾步倒地不起，並被抬下球場。日本野球機構（NPB）後來說明，30歲的川上一度被送進加護病房，之後轉進普通病房，但是尚未恢復意識，仍在持續接受治療。

對此，日職決定4月18日起，所有球賽的主審均要戴著頭盔型面罩執法。

事發之後，日職也開始評估新規定，接著在昨天與12支日職球隊組成的執行委員會，敲定「危險揮棒」的新規範。

根據新規定，球棒脫離打者兩隻手的情況就屬於「危險揮棒」，第一次會被「警告」，第二次將被判「退場」；若球棒直接擊中他人，則會立即被驅逐出場。

此外，若球棒飛入休息區、攝影席或觀眾席，即使未擊中他人，也會被立即驅逐出場。

上述新規定今天起生效，且適用日職一軍與二軍。