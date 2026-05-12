快訊

專制政府的粉飾變臉：緬甸軍政府聘說客改變國際形象、合縱連橫分化反抗軍

飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

美國丹麥密談曝光！格陵蘭擬增設3美軍基地 傳「列入美領土」

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／主審被球棒砸到重傷 將處罰「危險揮棒」

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本職棒主審川上拓斗上月。 法新社
日本職棒主審川上拓斗上月。 法新社

日本職棒主審川上拓斗上月在比賽中被打者的球棒擊中頭部後昏迷，至今未恢復意識。日職決定今天起處罰出現「危險揮棒」的打者，違者最重可被驅逐出場，且一軍與二軍均適用。

日媒Sponichi Annex與共同社報導，川上4月16日在一場比賽擔任主審期間，東京養樂多燕子打者奧蘇納（Jose Osuna）一次揮棒之後，球棒脫手且打到川上頭部左側。

川上隨即向後踉蹌幾步倒地不起，並被抬下球場。日本野球機構（NPB）後來說明，30歲的川上一度被送進加護病房，之後轉進普通病房，但是尚未恢復意識，仍在持續接受治療。

對此，日職決定4月18日起，所有球賽的主審均要戴著頭盔型面罩執法。

事發之後，日職也開始評估新規定，接著在昨天與12支日職球隊組成的執行委員會，敲定「危險揮棒」的新規範。

根據新規定，球棒脫離打者兩隻手的情況就屬於「危險揮棒」，第一次會被「警告」，第二次將被判「退場」；若球棒直接擊中他人，則會立即被驅逐出場。

此外，若球棒飛入休息區、攝影席或觀眾席，即使未擊中他人，也會被立即驅逐出場。

上述新規定今天起生效，且適用日職一軍與二軍。

日職

延伸閱讀

日職／主審遭擊中頭部昏迷 同仁頭盔貼「29號」集氣

Issue 125｜鈴木一朗／天才打者的誕生

MLB／大谷翔平5月打擊率下探.129 道奇主帥直指「揮棒」出問題

日職／職棒生涯起點不同 宋家豪將繼許銘傑後成台將第3人

相關新聞

日職／主審被球棒砸到重傷 將處罰「危險揮棒」

日本職棒主審川上拓斗上月在比賽中被打者的球棒擊中頭部後昏迷，至今未恢復意識。日職決定今天起處罰出現「危險揮棒」的打者，違...

陽信盃青少棒賽／桃園、台中12日爭冠 爭小馬青少棒組訓權

陽信銀行盃青少棒賽4強賽桃園市隊今天以10比0、6局擊敗宜蘭縣隊，台中市隊則以9比5擊敗台東縣隊晉級，桃園、台中將於明天...

中職／獅隊盼20轟林子豪求穩定 笑稱林靖凱開轟時遭餅總虧

中職統一獅隊林子豪出席大甲媽祖盃王貞治青棒賽記者會，勉勵學弟們拿出拚勁。今年球季總教練定下20轟期許，林子豪表示追求穩定...

大甲鎮瀾宮與日本軟銀鷹支持 王貞治盃青棒賽台中高雄將開打

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽將於5月13日陸續在台中櫻花、舊正與高雄立德棒球場開打，熱心贊助國內棒運的大甲鎮瀾宮及日本軟銀鷹球團，今年開始支持此項賽事，盼能攜手精進我國青棒實力，在世界舞台上繼續發光發熱。

韓職／王彥程效應韓職找台灣即戰力 高津臣吾來台看王宇傑

左投王彥程以亞洲外援制度加盟韓職投出好表現，吸引韓職開始鎖定台灣即戰力球員，據了解，昨天春聯冠軍戰高津臣吾代表韓職樂天巨...

中職／台日雙獅交流會首度亞太登場 西武4位傳奇OB助陣

「2026台日雙獅交流會」即將登場，中職統一獅隊與日職西武獅隊交流邁入第11年，本季林安可加盟西武，也讓兩隊情誼更加深厚，隨著台南亞太棒球場啟用，今年雙獅交流也將在全新舞台寫下嶄新篇章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。