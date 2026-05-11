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健美健身運動校園扎根 成效有目共睹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」昨天落幕。圖／中華民國健美健身協會提供
由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」昨天落幕。圖／中華民國健美健身協會提供

由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」，昨天於新北市新莊體育館隆重登場，賽事適逢母親節，出現許多家長陪伴選手共同參與賽事。

新北市議會議長蔣根煌致詞時，鼓勵全國大專院校學生應積極投入健身運動，透過平時日復一日的訓練建立自信與自律的精神，也利用賽事勇於展現自我並檢視成果，健身運動需注重飲食控制、足夠的睡眠休息與勤奮的重量訓練，才能擁有好的體態與身型，這是鍛鍊年輕世代毅力的嚴苛考驗。

理事長張國祚表示，這是他上任後首場全國性健美健身賽事，自許安進理事長時期協會便積極推動健身運動向校園紮根，協助各校成立健身社團與健美隊，並將基礎健身觀念深入校園，也讓每年參與人數與整體競技水準持續提升，推廣成效有目共睹。並藉由每年大專菁英賽遴選出青年世代的健美好手為我國征戰IFBB國際舞台。

由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」昨天落幕。圖／中華民國健美健身協會提供
由中華民國健美健身協會主辦的「2026年全國大專健美菁英賽」昨天落幕。圖／中華民國健美健身協會提供

蔣根煌

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