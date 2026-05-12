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陽信盃青少棒賽／桃園、台中12日爭冠 爭小馬青少棒組訓權

中央社／ 台北11日電
115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽11日進行4強賽，桃園市隊以10比0、6局擊敗宜蘭縣隊，晉級冠軍戰。圖為單場4打席都上壘的桃園市隊打者許永泰。（中華民國棒球協會提供）中央社
115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽11日進行4強賽，桃園市隊以10比0、6局擊敗宜蘭縣隊，晉級冠軍戰。圖為單場4打席都上壘的桃園市隊打者許永泰。（中華民國棒球協會提供）中央社

陽信銀行盃青少棒賽4強賽桃園市隊今天以10比0、6局擊敗宜蘭縣隊，台中市隊則以9比5擊敗台東縣隊晉級，桃園、台中將於明天爭冠。

115年陽信銀行盃全國青少棒錦標賽為小馬青少棒賽國內選拔賽，今天4強賽桃園市隊與宜蘭縣隊交手，桃園市隊投手趙奕傑先發5局，僅被敲出1支安打，投出3次三振，林緯宏後援1局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次保送，兩人聯手壓制，沒讓對手拿下分數。

桃園市隊團隊敲出13支安打，3棒許永泰單場4打席都上壘，1局敲出內野安打，2局敲出帶有打點的三壘打，4局再敲出安打，6局靠著失誤上壘，單場敲3安貢獻1分打點，幫助球隊拿下勝利。

另外一場4強賽，台中市隊與台東縣隊交手，台東縣隊1局上靠著賴品叡三壘打先攻下2分，台中市隊2局下追回1分，3局下2人出局後羅宇彥內野安打開啟攻勢，抓準台東縣隊投手、守備有狀況，靠著接連四壞保送、觸身球保送、失誤、安打、暴投，單局攻下5分、超前比數。

台東縣隊4局上追1分，台中市隊4局下進帳2分，台東縣隊5局上再追2分，台中市隊6局下靠著接連安打、失誤，跑回團隊第9分，順利拿下比賽勝利。

台中市隊先發投手楊子漢今天投5.2局被敲出8支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉5分（4分責失分）、拿下勝投。

台中市隊明天將與桃園市隊爭冠，台中市隊為去年陽信盃青少棒賽冠軍，取得小馬青少棒代表權，並順利在世界賽奪冠，今年力拚連霸。

桃園 台中

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