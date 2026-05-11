快訊

川普批評停戰方案 伊朗反擊「我們很大方了」：不僅僅為了國家利益

整理包／考生加油！115會考倒數4天 考場時程、A++高分關鍵全掌握

聯發科問鼎4,000大關連兩日列注意股 集滿3點最快周三20分鐘重度處置

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／俞涵軒挑戰日巡 中信女子公開賽當跳板

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
俞涵軒出席2026中國信託女子公開賽的開賽記者會。記者曾思儒／攝影
俞涵軒出席2026中國信託女子公開賽的開賽記者會。記者曾思儒／攝影

旅美名將俞俊安的胞妹俞涵軒，在美國奧克拉荷馬州立大學畢業後轉入職業，去年奪下生涯首冠，今年已安排7月赴日本考試，目標爭取參加日巡賽資格，本周開打的「2026 中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」成為挑戰日巡賽的最佳跳板，直接喊出奪冠目標。

今年中國信託女子公開賽和日本次巡賽共同認證，總獎金5000萬日圓、冠軍獎金900萬元日圓，且冠軍可直接拿到日巡賽職業考試最後一關資格。

俞涵軒提到，日巡賽考試一共要過三關，拿到中信女子公開賽冠軍等於直接晉級第三關，「這場是很好跳板，希望可以從第三關打起。」

在美國就讀大學，俞涵軒體驗過美國的自由開放，但幅員廣闊下有利有弊，讓俞涵軒決定轉往日本挑戰，她解釋說：「有看哥哥到處奔波，非常累，日巡賽也很競爭，在女生的賽事算是第二競爭，也比較近，也有很多前輩可以給建議。」

中國信託女子公開賽本周四起一連三天在東方高球場燃戰火，俞涵軒今天已經下場適應場地，她透露每次來都有不同感覺，希望今年能打出比去年更好成績，除想捧冠還要挑戰今年特別增設的三日最低桿「涂阿玉傳承獎」，爭取115萬日圓獎金，笑說：「每天都努力拚一下。」

美國 俞俊安 日本

延伸閱讀

中信女子高球賽5月14日開打

田徑／張博雅百公尺跨欄突破13秒 紀政後第1人

田徑／日本田徑賽林仲威400欄破PB 盼6月創全國紀錄

林昀儒闖桌球男團 4 強！「20 年來最強選手」小國手時期展現絕佳天分

相關新聞

高球／俞涵軒挑戰日巡 中信女子公開賽當跳板

旅美名將俞俊安的胞妹俞涵軒，在美國奧克拉荷馬州立大學畢業後轉入職業，去年奪下生涯首冠，今年已安排7月赴日本考試，目標爭取參加日巡賽資格，本周開打的「2026 中國信託女子公開賽—JLPGA巡迴特別錦標賽」成為挑戰日巡賽的最佳跳板，直接喊出奪冠目標。

高球／調整心態戰術 侯羽桑喊話拚冠

去年中國信託女子公開賽兩回合打完獨居領先，我國高球好手侯羽桑決賽輪沒能延續好表現，和冠軍擦身而過；相隔一年捲土重來，侯羽桑透露針對心態、球場心態都有調整，希望今年能有好的成果，帶回生涯第二座中國信託女子公開賽金盃。

中職／獅隊盼20轟林子豪求穩定 笑稱林靖凱開轟時遭餅總虧

中職統一獅隊林子豪出席大甲媽祖盃王貞治青棒賽記者會，勉勵學弟們拿出拚勁。今年球季總教練定下20轟期許，林子豪表示追求穩定...

大甲鎮瀾宮與日本軟銀鷹支持 王貞治盃青棒賽台中高雄將開打

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽將於5月13日陸續在台中櫻花、舊正與高雄立德棒球場開打，熱心贊助國內棒運的大甲鎮瀾宮及日本軟銀鷹球團，今年開始支持此項賽事，盼能攜手精進我國青棒實力，在世界舞台上繼續發光發熱。

全國小學田徑賽13日登場 新北59名選手前進花蓮

115年全國小學田徑錦標賽將於13日至14日在花蓮縣登場，新北市代表隊今上午於板橋體育場舉行授旗儀式，由新北市體育局長洪玉玲親自授旗，勉勵59名小將帶著自信與熱情站上全國舞臺，全力挑戰自我、爭取佳績。

韓職／王彥程效應韓職找台灣即戰力 高津臣吾來台看王宇傑

左投王彥程以亞洲外援制度加盟韓職投出好表現，吸引韓職開始鎖定台灣即戰力球員，據了解，昨天春聯冠軍戰高津臣吾代表韓職樂天巨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。