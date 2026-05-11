中職／獅隊盼20轟林子豪求穩定 笑稱林靖凱開轟時遭餅總虧

中職統一獅隊林子豪出席大甲媽祖盃王貞治青棒賽記者會，勉勵學弟們拿出拚勁。今年球季總教練定下20轟期許，林子豪表示追求穩定貢獻，但林靖凱開轟時有被林岳平「虧」了一下。

中職統一7-ELEVEn獅隊野手林子豪今天出席大甲媽祖盃王貞治青棒賽記者會，王貞治青棒賽為小馬青棒國內選拔賽，冠軍隊取得前進亞太區賽事資格，將在亞太區賽事爭取前往美國參加世界賽門票。

林子豪2019年就讀平鎮高中時是當年小馬青棒代表隊成員，那年球隊順利在世界賽拿下冠軍；被問起對比賽印象，林子豪笑說，是第一次出國，比較有印象的是隊友劉基鴻開轟，自己表現則沒有太多印象。

統一獅隊林子豪。記者季相儒／攝影

林安可去年季後確定旅外，獅隊總教練「餅總」林岳平期待林子豪補上火力，林子豪透露，林岳平給他設定目標是單季20轟，但知道全壘打方面離20轟還有很大距離，去年球季很渴望全壘打，但表現不如預期，今年也有修正擊球點、擊球率，希望把球打得紮實、追求穩定貢獻。

林子豪去年整季敲出10轟，今年全壘打直至第5月1日才開張，林子豪笑說，今年首轟出爐時總教練沒有特別說什麼，反而是林靖凱9日開轟後，他被林岳平虧：「人家2場就追上你了」。