聽新聞
0:00 / 0:00
中職／獅隊盼20轟林子豪求穩定 笑稱林靖凱開轟時遭餅總虧
中職統一獅隊林子豪出席大甲媽祖盃王貞治青棒賽記者會，勉勵學弟們拿出拚勁。今年球季總教練定下20轟期許，林子豪表示追求穩定貢獻，但林靖凱開轟時有被林岳平「虧」了一下。
中職統一7-ELEVEn獅隊野手林子豪今天出席大甲媽祖盃王貞治青棒賽記者會，王貞治青棒賽為小馬青棒國內選拔賽，冠軍隊取得前進亞太區賽事資格，將在亞太區賽事爭取前往美國參加世界賽門票。
林子豪2019年就讀平鎮高中時是當年小馬青棒代表隊成員，那年球隊順利在世界賽拿下冠軍；被問起對比賽印象，林子豪笑說，是第一次出國，比較有印象的是隊友劉基鴻開轟，自己表現則沒有太多印象。
林安可去年季後確定旅外，獅隊總教練「餅總」林岳平期待林子豪補上火力，林子豪透露，林岳平給他設定目標是單季20轟，但知道全壘打方面離20轟還有很大距離，去年球季很渴望全壘打，但表現不如預期，今年也有修正擊球點、擊球率，希望把球打得紮實、追求穩定貢獻。
林子豪去年整季敲出10轟，今年全壘打直至第5月1日才開張，林子豪笑說，今年首轟出爐時總教練沒有特別說什麼，反而是林靖凱9日開轟後，他被林岳平虧：「人家2場就追上你了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。