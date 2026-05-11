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大甲鎮瀾宮與日本軟銀鷹支持 王貞治盃青棒賽台中高雄將開打

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽將於5月13日陸續在台中櫻花、舊正與高雄立德棒球場開打，熱心贊助國內棒運的大甲鎮瀾宮以及日本軟銀鷹球團，今年開始大力支持此項賽事，今天在鎮瀾宮前廣場開記者會說明。圖／中華民國棒球協會提供
115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽將於5月13日陸續在台中櫻花、舊正與高雄立德棒球場開打，熱心贊助國內棒運的大甲鎮瀾宮以及日本軟銀鷹球團，今年開始大力支持此項賽事，今天在鎮瀾宮前廣場開記者會說明。圖／中華民國棒球協會提供

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽將於5月13日陸續在台中櫻花、舊正與高雄立德棒球場開打，熱心贊助國內棒運的大甲鎮瀾宮及日本軟銀鷹球團，今年開始支持此項賽事，盼能攜手精進我國青棒實力，在世界舞台上繼續發光發熱。

王貞治青棒賽是由中華民國棒球協會主辦之台灣最重要高中棒球賽事之一，名稱來自我國旅日傳奇球星王貞治先生，過去支持我國女子棒球的大甲鎮瀾宮從今年開始贊助青棒，今天在鎮瀾宮前廣場開記者會，董事長顏清標、副董事長鄭銘坤出席。

顏清標說，很開心看到這些年輕球員，大甲鎮瀾宮很樂意幫助棒球，因為棒球是國球，也是我們的國寶，培養年輕人打好棒球也是我們的責任，他祝福大家出去比賽時，在媽祖的加持下，一定可以拿出最好成績、打冠軍回來。

王貞治特別為了這次的比賽錄製影片勉勵所有參賽球員、和台灣所有棒球選手，他說前陣子經典賽台灣棒球變強很多，台灣人對棒球的熱情可想而知，只要保持信念、台灣棒球還可以更強，他希望打王貞治盃的小朋友們能持續打下去，並且隨時懷著在世界經典賽時能打贏所有比賽的信念，他相信台灣棒球界的發展會更有活力、更團結，台灣球隊真的可以拿下世界冠軍的，希望大家朝著這個目標前進！加油！

曾在2019年代表桃園市拿下小馬青棒世界冠軍的現任統一7-ELEVEn獅隊球員林子豪，今天以學長身分勉勵學弟們，只要上了場就拼盡全力，並且拿出最好的表現給所有球迷看！

此賽事獲得冠軍的球隊，將取得6月23日到27日前進印尼雅加達爭取亞太區代表權，爭取前進美國德州拉雷多參加世界賽權利，去年代表參加的新北市代表隊一路過關斬將，順利奪冠為台灣參加至今的第6冠。

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽將於5月13日陸續在台中櫻花、舊正與高雄立德棒球場開打，熱心贊助國內棒運的大甲鎮瀾宮以及日本軟銀鷹球團，今年開始大力支持此項賽事，今天在鎮瀾宮前廣場開記者會說明。圖／中華民國棒球協會提供
115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽將於5月13日陸續在台中櫻花、舊正與高雄立德棒球場開打，熱心贊助國內棒運的大甲鎮瀾宮以及日本軟銀鷹球團，今年開始大力支持此項賽事，今天在鎮瀾宮前廣場開記者會說明。圖／中華民國棒球協會提供

115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽將於5月13日陸續在台中櫻花、舊正與高雄立德棒球場開打，熱心贊助國內棒運的大甲鎮瀾宮以及日本軟銀鷹球團，今年開始大力支持此項賽事，今天在鎮瀾宮前廣場開記者會說明。圖／中華民國棒球協會提供
115年大甲媽祖盃王貞治青棒賽將於5月13日陸續在台中櫻花、舊正與高雄立德棒球場開打，熱心贊助國內棒運的大甲鎮瀾宮以及日本軟銀鷹球團，今年開始大力支持此項賽事，今天在鎮瀾宮前廣場開記者會說明。圖／中華民國棒球協會提供

大甲鎮瀾宮 大甲媽祖 顏清標

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