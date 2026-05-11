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韓職／王彥程效應韓職找台灣即戰力 高津臣吾來台看王宇傑

中央社／ 台北11日電
王宇傑。資料照
王宇傑。資料照

左投王彥程以亞洲外援制度加盟韓職投出好表現，吸引韓職開始鎖定台灣即戰力球員，據了解，昨天春聯冠軍戰高津臣吾代表韓職樂天巨人隊到場觀賽，關注台電火球男王宇傑。

王彥程今年球季從日職轉戰韓職，加盟韓華鷹隊，也是韓職今年球季開始啟用「亞洲外援制度」簽下的首名球員；王彥程目前本季8場先發出賽，戰績3勝2敗、防禦率2.64。

王彥程的好表現也讓韓職球團開始鎖定台灣即戰力，全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰昨天在高雄立德棒球場舉行，由兩支台灣業餘社會隊強權台灣電力與合作金庫交手，據了解，日本退役球星、現任韓職樂天巨人顧問的高津臣吾率球團人員共4人到場觀賽。

據了解，韓職樂天巨人隊有興趣的對象為台電火球男王宇傑，23歲王宇傑具有最快約154公里球速，在台電多擔任終結者角色，先前赴美國NCAA打交流賽時，有美國大學隊教練開出公費招攬王宇傑，也傳出有日職球團開合約招手。

王宇傑昨天冠軍戰後援登板，總計投1局讓合庫打者3上3下，沒被敲出安打、沒有四死球保送，無失分、拿下救援成功，助台電順利奪冠。

王宇傑近年入選過U23世界盃棒球賽、亞洲棒球錦標賽代表隊，去年11月成為台電正式球員，台電因為陳傑憲挑戰職棒成功例子，近年放寬球員挑戰職棒規定，正式球員符合年資資格、獲得公司同意後，得留職停薪最多3年挑戰職棒，王宇傑有機會挑戰旅外。

王彥程。圖／悍創運動經紀提供
王彥程。圖／悍創運動經紀提供

陳傑憲 高津臣吾 王彥程

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