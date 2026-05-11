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中職／台日雙獅交流會首度亞太登場 西武4位傳奇OB助陣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「2026台日雙獅交流會」，統一獅隊邀請西武獅隊史最強洋助人、有「東方特快車」美稱的郭泰源顧問一同共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「2026台日雙獅交流會」，統一獅隊邀請西武獅隊史最強洋助人、有「東方特快車」美稱的郭泰源顧問一同共襄盛舉。圖／統一獅隊提供

「2026台日雙獅交流會」即將登場，中職統一獅隊與日職西武獅隊交流邁入第11年，本季林安可加盟西武，也讓兩隊情誼更加深厚，隨著台南亞太棒球場啟用，今年雙獅交流也將在全新舞台寫下嶄新篇章。

為慶祝雙獅交流的重要里程碑，今年將於台灣、日本兩地各舉辦三天主題活動，台灣場將於6月19日至21日端午連假期間登場，並邀請西武黃金世代重量級OB來到亞太成棒主球場，包括棒球迷最熟悉的渡邊久信、以及傳奇名投工藤公康及潮崎哲也，與台灣球迷近距離交流。

統一獅隊也特別透過富邦悍將球團，邀請西武獅隊史最強洋助人、有「東方特快車」美稱的郭泰源顧問一同共襄盛舉，與多位西武傳奇球星夢幻同台，重現西武黃金世代經典風采。

「2026台日雙獅交流會」登場，統一獅隊邀請西武黃金世代重量級OB來到亞太成棒主球場，圖為工藤公康。圖／統一獅隊提供
「2026台日雙獅交流會」登場，統一獅隊邀請西武黃金世代重量級OB來到亞太成棒主球場，圖為工藤公康。圖／統一獅隊提供

除了傳奇球星外，每年最受期待的啦啦隊與吉祥物交流活動也將同步登場。西武官方啦啦隊bluelegends與人氣吉祥物LEO將再次來台，與Uni Girls及萊恩、盈盈帶來精彩聯合演出及場外互動活動，讓球迷近距離感受台日棒球應援文化魅力。

台灣場活動結束後，6月26日至28日也將於西武主場Belluna Dome舉辦日本場雙獅交流活動，今年統一獅將由Uni Girls成員瑟七、柔一、曼萍、一七與萊恩、盈盈前往日本埼玉，共同站上Belluna Dome舞台，向日本球迷展現來自台灣棒球的熱情與活力。

「2026台日雙獅交流會」登場，統一獅隊邀請西武黃金世代重量級OB來到亞太成棒主球場，圖為渡邊久信。圖／統一獅隊提供
「2026台日雙獅交流會」登場，統一獅隊邀請西武黃金世代重量級OB來到亞太成棒主球場，圖為渡邊久信。圖／統一獅隊提供

「2026台日雙獅交流會」登場，統一獅隊邀請西武黃金世代重量級OB來到亞太成棒主球場，圖為潮崎哲也。圖／統一獅隊提供
「2026台日雙獅交流會」登場，統一獅隊邀請西武黃金世代重量級OB來到亞太成棒主球場，圖為潮崎哲也。圖／統一獅隊提供

統一獅 西武獅 西武

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