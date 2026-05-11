中職／光總想好了！悍將註冊阿部雄大 球團史首度單季一軍2日籍洋投

富邦悍將隊洋將多出一個註冊空缺，今天確定先啟用日籍洋投阿部雄大，以育成洋將身分加盟悍將，如今就要站上一軍賽場。

阿部雄大與鈴木駿輔一樣，不具日職經歷，從中職展開職棒生涯，尋求被日職球隊注意到，而阿部本季在二軍出賽6場（2場先發），合計27局，送出33次三振、僅4次四壞保送，取得3勝0敗、防禦率1.67佳績。

不同於包括愛力戈在內的其他洋投，只要沒有排定二軍出賽，都是隨隊一軍，阿部一直都是隨二軍行動，直到上周末出現在新莊，被預期應是即將獲得註冊的訊號，後藤昨天受訪時對此並未鬆口，最終答案確定就是阿部。

悍將在邦力多離隊後，洋將陣容暫時回歸0洋砲，目前4位註冊洋將都是投手，而在今天的異動後，也代表本周預計啟用3位洋投先發，僅需兩位本土先發。

鈴木駿輔去年成為悍將球團史第一位一軍日籍洋投，阿部雄大獲得註冊後成為第二人，也是球團史首度單季一軍使用兩位日籍洋投。