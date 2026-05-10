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影／高國麟再見安 為球隊奪勝

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導
富邦悍將高國麟擊出再見安，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將高國麟擊出再見安，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊刻畫感人的母親節，今天四度落後，全數逐一克服，延長10局下再由高國麟敲出再見安打，以8：7擊敗味全龍隊。

悍將先發投手鈴木駿輔碰到諸事不順的一戰，首局遇到亂流，包括郭天信的首打席全壘打在內，一口氣丟掉3分，甚至遭強襲球擊中膝蓋，但仍強悍續留場上，而悍將打線在二局下就有回應，戴培峰的三分砲一棒追平。

九局兩隊5：5進入延長賽突破僵局，李展毅打向右外野，孔念恩判斷瑕疵讓這球越過頭頂，以二壘打送回分數並續占得點圈，後續跑回第7分；悍將10局下由李宗賢安打、孔念恩保送塞成滿壘，戴培峰安打先追回1分，林澤彬再以高飛犧牲打追平7：7，高國麟代打敲出再見安打，一棒終結戰線。

富邦悍將王念好擊出追平陽春砲。記者陳正興／攝影
富邦悍將王念好擊出追平陽春砲。記者陳正興／攝影

富邦悍將高國麟（右）擊出再見安，總教練後藤光尊（左）上前擁抱。記者陳正興／攝影
富邦悍將高國麟（右）擊出再見安，總教練後藤光尊（左）上前擁抱。記者陳正興／攝影

富邦悍將高國麟（右）擊出再見安，邀請擊出追平陽春跑的王念好（左）上台慶祝。記者陳正興／攝影
富邦悍將高國麟（右）擊出再見安，邀請擊出追平陽春跑的王念好（左）上台慶祝。記者陳正興／攝影

富邦悍將高國麟（右）擊出再見安，接受隊友灑水慶祝。記者陳正興／攝影
富邦悍將高國麟（右）擊出再見安，接受隊友灑水慶祝。記者陳正興／攝影

富邦悍將高國麟（右二）擊出再見安，與隊友擊掌慶祝。記者陳正興／攝影
富邦悍將高國麟（右二）擊出再見安，與隊友擊掌慶祝。記者陳正興／攝影

富邦悍將王念好擊出追平陽春砲。記者陳正興／攝影
富邦悍將王念好擊出追平陽春砲。記者陳正興／攝影

富邦悍將王念好擊出追平陽春砲。記者陳正興／攝影
富邦悍將王念好擊出追平陽春砲。記者陳正興／攝影

味全龍投手郭郁政。記者陳正興／攝影
味全龍投手郭郁政。記者陳正興／攝影

富邦悍將高國麟擊出再見安，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將高國麟擊出再見安，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

富邦悍將投手鈴木駿輔。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手鈴木駿輔。記者陳正興／攝影

富邦悍將高國麟擊出再見安，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
富邦悍將高國麟擊出再見安，獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

高國麟 孔念恩 戴培峰

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